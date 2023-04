Harán película sobre cubano que llegó a EE.UU. en tabla de kitesurf

Salió de Varadero por la mañana en una tabla de kitesurf y llegó por la tarde a Estados Unidos. Aprovechó vientos del sureste para navegar y el polvo del Sahara para no ser detectado, se enredó con los sargazos, habló con otros balseros en la ruta y solo llevó consigo dos litros de agua con azúcar para un trayecto de seis horas.

Es la historia del cubano Pablo Mantilla, que el pasado 22 de mayo llegaba a las costas de Florida como uno de los cientos de miles de cubanos que han dado cuerpo a la mayor crisis migratoria de la historia del país, y que ahora se convertirá en película de la mano de “un productor que radica en Hollywood” y que trabaja para Netflix.

Así lo desveló el protagonista real de esta historia al medio independiente Cubita Now, al que detalló que la película se hará en inglés y “con actores de gran nivel”.

El joven, que trabajaba en el famoso balneario de Varadero, se entregó a las autoridades de la Guardia Costera estadounidense tras recorrer las 90 millas que dividen la isla caribeña de Cayo Hueso.

A continuación, Mantilla fue trasladado a un centro de detención en Broward para una cuarentena de 10 días por el Covid-19, como dictan las normas estadounidenses. En declaraciones para CiberCuba, el migrante contó que había sido sometido a una entrevista donde le preguntaron por sus tatuajes, su trabajo en Cuba y su familia.

Se lanzó al mar con la tabla "surf de vela arriesgando su vida para llegar a la tierra de libertad", dijo la amiga del joven que informó en Facebook que el cubano era residente de Varadero, pidiendo ayuda a la comunidad cubana en Estados Unidos para presionar a las autoridades a fin de evitar su repatriación

Sus familiares, que pasaron algunas horas sin noticias suyas, también pidieron ayuda para evitar la deportación del joven, quien es buzo profesional y padre de un niño de dos años. "Todos los que lo conocen saben que él es constantemente acosado por la policía", afirmaron. "Fue preso muchas veces por la pesca, y de tanta persecución decidió irse", relató uno de ellos a este medio.

Conocido en Varadero como Acuamán por su pericia en el mundo submarino, Mantilla fue uno de los buzos involucrados en la búsqueda del joven desaparecido Alfredo Alejandro Díaz Alemán en diciembre de 2021. Finalmente, fue quien lo encontró en playa Caleta, al norte de Matanzas y a 30 metros de profundidad.

Tras casi 20 días retenido por las autoridades de inmigración, el joven fue puesto en libertad a mediados de junio. "Me sacaron con parole", declaró a América TeVe, feliz de haberse convertido en el primer cubano que llega a Estados Unidos tras cruzar el Estrecho de Florida en kiteboarding, con una tabla que usa foil.

"Es la tabla hidrofoil, que es la que se despega del agua, gracias a ella se pueden navegar ciertas cantidades de kilómetros sin mucho cansancio", precisó a la vez que detallaba que durante mucho tiempo se estuvo preparando para su travesía, y todos los días navegaba y estudiaba en Internet la hora en que cambiaban los vientos.

"Aproveché un sureste, que es el que te impulsa hacia las costas de Florida, y también el polvo del Sahara que venía entrando a la zona oriental, y ese día iba a haber menos visibilidad y así no me lograban ver", detalló.

"Esa fue una de las cosas que me benefició para que no me detectaran. Le pasé por al lado a los botes, a los cruceros, y nadie se dio cuenta, porque quién iba a imaginarse que venía un cubano en kiteboarding", afirmó.

Mantilla reveló que durante el trayecto tuvo problemas con el sargazo y eso lo atrasó, porque la hierba choca contra la tabla y hace que disminuya la velocidad o incluso el surfista puede caer al mar, por lo que tuvo que detenerse para quitarla y continuar.

Aun así logró hacer su trayecto a una velocidad promedio de unos 33 kilómetros por hora, con una máxima de 46 kilómetros por hora. Mantilla adelantó a CiberCuba que documentó su viaje a través del Estrecho de Florida, y afirmó que está esperando salir para poder presentar toda la evidencia que tiene.

"Yo traía una mochila de hidratación, que en Cuba lo único que hay es agua con azúcar. Traía dos litros y un absorbente que es para eso. No comí nada, no necesitaba, yo tiré para seis horas y me demoré también porque documenté y paré, conversé con varios botes que vi, la gente se asombraba... En la arena también tengo videos", comentó el personaje real que ha inspirado una película sobre su insólita aventura en busca de libertad.