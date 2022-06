Cubano que llegó a Florida en una tabla de kitesurf sale en libertad de inmigración

El cubano Pablo Mantilla, que llegó a Estados Unidos en una tabla de kitesurf, fue dejado en libertad tras casi 20 días retenido por las autoridades de inmigración.

Mantilla, quien el pasado 22 de mayo llegó a las costas de Florida tras un viaje de seis horas y media, salió el jueves del centro correccional de Broward, donde pasó una cuarentena por el COVID-19.

"Me sacaron con parole", declaró a América TeVe.

El joven se mostró feliz por su hazaña de ser el primer cubano que llega a Estados Unidos tras cruzar el Estrecho de Florida en kiteboarding, con una tabla que usa foil.

"Es la tabla hidrofoil, que es la que se despega del agua, gracias a ella se pueden navegar ciertas cantidades de kilómetros sin mucho cansancio", precisó.

El cubano detalló que durante mucho tiempo se estuvo preparando para su travesía, todos los días navegaba y estudiaba en Internet la hora en que cambiaban los vientos.

"Aproveché un sureste, que es el que te impulsa hacia las costas de Florida, y también el polvo del Sahara que venía entrando a la zona oriental, y ese día iba a haber menos visibilidad y así no me lograban ver", detalló.

"Esa fue una de las cosas que me benefició para que no me detectaran. Le pasé por al lado a los botes, a los cruceros, y nadie se dio cuenta, porque quién iba a imaginarse que venía un cubano en kiteboarding", afirmó.

Mantilla reveló que durante el trayecto tuvo problemas con el sargazo y eso lo atrasó, porque la hierba choca contra la tabla y hace que disminuya la velocidad o incluso el surfista puede caer al mar, por lo que tuvo que detenerse para quitarla y continuar.

Aun así logró hacer su trayecto a una velocidad promedio de unos 33 kilómetros por hora, con una máxima de 46 kilómetros por hora.

"Yo traía una mochila de hidratación, que en Cuba lo único que hay es agua con azúcar. Traía dos litros y un absorbente que es para eso. No comí nada, no necesitaba, yo tiré para seis horas y me demoré también porque documenté y paré, conversé con varios botes que vi, la gente se asombraba... En la arena también tengo videos", comentó.

Pablo Mantilla salió de Varadero el 22 de mayo a las 9:00 am y esa tarde ya estaba en Estados Unidos. Al día siguiente fue sometido a una entrevista por las autoridades migratorias, que le preguntaron por sus tatuajes, su trabajo en Cuba y su familia.