Otaola presenta candidatura a la alcaldía de Miami-Dade

El influencer cubano Alex Otaola presentó oficialmente su candidatura para la alcaldía del condado de Miami-Dade, según un documento obtenido por CiberCuba.

En su cuenta de Instagram, el presentador anunció la víspera que arrancaba en breve su campaña por el puesto público, además de compartir el cartel de la campaña electoral de 2024.

Según el documento de postulación, Otaola hizo oficial su candidatura este martes por el puesto que hoy ocupa Daniella Levine-Cava desde 2020. Aunque el cargo de alcalde del condado no es una posición partidista, la titular aparece registrada como demócrata.

Hasta el momento hay tres candidatos postulados oficialmente para la elección, Levine-Cava, Otaola y Miguel Quintero. La presentación de candidatura es solo un primer paso, pues los postulados deben cumplir una serie de trámites y documentación que les exige el Departamento de Elecciones de Miami-Dade para poder ser incluidos en la boleta electoral.

El condado de Miami-Dade, uno de los más poblados de Florida, cuenta con 2.7 millones de habitantes, de ellos solo 1.4 millones son votantes inscritos.

Del total de votantes, aparecen afiliados como demócratas 544,736 y como republicanos, 435,909. El resto figura como independientes. Demográficamente el electorado hispano es mayoritario, con 892,505 votantes de todas las filiaciones partidistas o independientes.

Desde el último año, Otaola había prometido que se presentaría por el cargo en las elecciones de 2024. El puesto de alcalde del condado Miami-Dade irá a votación en agosto de 2024 y si necesita una segunda vuelta se decidiría en noviembre de ese año, coincidiendo con las elecciones presidenciales.

En junio de ese año, durante una emisión de su programa "Hola!, Ota-Ola", anunció que iba “a correr para la alcaldía del condado”, aunque aclaró también que no le interesaba ni formaba parte de sus planes, pero lo iba a hacer. “Tengo que hacerlo, y vamos a empezar a cambiar las cosas", aseguró el influencer.

También en esa ocasión comentó que su objetivo por el puesto era únicamente para “sacar a los comunistas de esta ciudad".

Documento al que tuvo acceso CiberCuba

"Como tengamos que hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a cerrar el descaro, vamos a cerrar la manera en la que la dictadura sigue alimentando un círculo vicioso por los descerebrados", dijo, además.

En ese programa, apuntó, que “si usted no quiere que quiten los viajes a Cuba, las agencias, que se acabe el descaro, no vote por mí, porque si gano voy a hacer absolutamente todo para que de esta ciudad, de este condado, no salga un solo dólar que alimente la dictadura, no salga un solo barco, no se venda una sola naranja".

Tras dar a conocer en su red social que iniciaría la campaña electoral, un seguidor de su perfil le comentó que “tienes mi voto, hoy mañana y siempre”.

“Pero mira que los cubanos somos guanajos. Otaola piensa ganar la alcaldía de todo un condado con 20,000 votos de cubanos sin trabajo, que se meten el día viéndolo. Aprende inglés anda… para que te entiendan los otros votantes las anormalidades que hablas”, le respondió otro en la red, donde las opiniones se mantienen entre los incondicionales y los que consideran absurda su propuesta.