Otaola explota contra El Rancho de Destino: "Una asquerosidad, un asco, ninguno tiene nada que ofrecer"

El presentador cubano Alexander Otaola volvió a encender las redes con sus comentarios sobre el reality El Rancho de Destino, tras el escándalo protagonizado por La Diosa, Gino y Kenny durante el fin de semana.
En su programa El Mañanero del lunes, Otaola arremetió con fuerza contra el formato y sus participantes: “Aquí el único que de verdad tiene un rancho soy yo. Todos están en contra de La Diosa porque La Diosa estaba en primer lugar o estuvo en primer lugar, que sé yo, y todo el mundo se le viró para entonces quitarla del primer lugar”.
Pero allí no quedó todo y agregó: “Una cosa que es una asquerosidad, con un tipo que no sabe ni hablar, una cosa que es un asco, una cosa que es un asco, una cosa que es una barbaridad, una vulgaridad. Todos son peores que todos. Ninguno de ellos tiene nada que ofrecer”.
El influencer también habló sobre la participación de su ahijada, la cantante cubana La Diosa: “Ella quería vivir la experiencia, quería estar un mes sin Rey. No sé, sabrá Dios. Le pagaron muy bien, que lo dudo, pero bueno, le pagaron muy bien, digamos”.
Las declaraciones de Otaola llegan justo después del violento episodio en el que La Diosa escupió a Gino durante una acalorada discusión, lo que terminó con sanciones para ambos y también para Kenny que se enfrentó a La Diosa entre ofensas y escupitajos que terminaron con una sanción para ambos.
El enfrentamiento ha dividido a los seguidores del reality entre quienes apoyan a la artista y el influencer y quienes condenan sus actitudes. Otaola, por su parte, dejó claro que no comparte la dinámica del programa.
Preguntas Frecuentes sobre El Rancho de Destino y las Polémicas de La Diosa
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué dijo Alexander Otaola sobre El Rancho de Destino?
Alexander Otaola criticó duramente el reality El Rancho de Destino, calificándolo de "asquerosidad" y "vulgaridad". Otaola afirmó que ninguno de los participantes tiene nada que ofrecer y expresó su descontento con la dinámica del programa, en especial tras el escándalo protagonizado por La Diosa, Gino y Kenny.
¿Cuál fue el conflicto entre La Diosa y Gino en El Rancho de Destino?
El conflicto entre La Diosa y Gino se desató durante una acalorada discusión en la que La Diosa le escupió a Gino. La situación se agravó cuando Kenny, amigo de Gino, también se enfrentó a La Diosa, resultando en una sanción para ambos concursantes por su conducta inapropiada.
¿Cómo reaccionó La Diosa ante las críticas de Otaola?
La Diosa pidió "un poquitico de respeto" a su amigo Otaola, tras las críticas que él hizo sobre su participación en el reality. La cantante reafirmó su mensaje político con un "¡Abajo la dictadura!" y manifestó que su participación tiene un propósito más allá del espectáculo.
¿Qué motivó a La Diosa a participar en El Rancho de Destino?
La Diosa explicó que su participación en el reality no está motivada por la fama o el dinero. Declaró que donará sus ganancias a niños con cáncer y que busca mostrar su cambio personal y enviar un mensaje de libertad para Cuba.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.