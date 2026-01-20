Otaola explota contra El Rancho de Destino: "Una asquerosidad, un asco, ninguno tiene nada que ofrecer"

Ver más

El presentador cubano Alexander Otaola volvió a encender las redes con sus comentarios sobre el reality El Rancho de Destino, tras el escándalo protagonizado por La Diosa, Gino y Kenny durante el fin de semana.

En su programa El Mañanero del lunes, Otaola arremetió con fuerza contra el formato y sus participantes: “Aquí el único que de verdad tiene un rancho soy yo. Todos están en contra de La Diosa porque La Diosa estaba en primer lugar o estuvo en primer lugar, que sé yo, y todo el mundo se le viró para entonces quitarla del primer lugar”.

Pero allí no quedó todo y agregó: “Una cosa que es una asquerosidad, con un tipo que no sabe ni hablar, una cosa que es un asco, una cosa que es un asco, una cosa que es una barbaridad, una vulgaridad. Todos son peores que todos. Ninguno de ellos tiene nada que ofrecer”.

El influencer también habló sobre la participación de su ahijada, la cantante cubana La Diosa: “Ella quería vivir la experiencia, quería estar un mes sin Rey. No sé, sabrá Dios. Le pagaron muy bien, que lo dudo, pero bueno, le pagaron muy bien, digamos”.

Las declaraciones de Otaola llegan justo después del violento episodio en el que La Diosa escupió a Gino durante una acalorada discusión, lo que terminó con sanciones para ambos y también para Kenny que se enfrentó a La Diosa entre ofensas y escupitajos que terminaron con una sanción para ambos.

El enfrentamiento ha dividido a los seguidores del reality entre quienes apoyan a la artista y el influencer y quienes condenan sus actitudes. Otaola, por su parte, dejó claro que no comparte la dinámica del programa.