Qué desgraciaíto tú eres, Vicente de la O

El ministro de los apagones y las colas para echar gasolina, Vicente de la O Levy, es tan desgraciaíto como su tocaya María de la célebre copla española; y acaba de anunciar que Cuba entra -por enésima vez- en economía de guerra.

Como es habitual en los piratas del Caribe, los culpables son Estados Unidos y los proveedores de combustibles; es decir, La Habana tiene dinero, pero no encuentra petróleo. ¡Tremenda cara de palo!

El ministro dijo que -hasta ahora- habían dado informaciones parciales en provincias porque no tenían buenas noticias sobre compromisos de los proveedores para venderles combustibles, pero como ahora tienen una mejor información, pues la soltó: La escasez energética no se solucionará en abril ni en mayo.

Vayamos por parte, ministro. De abril quedan doce días, así que su advertencia sobre este mes, anótela a maleficio de inventario; mayo está al caer y toda esa guardadera de combustible es para celebrar el Día Internacional del Trabajo, con los fastos habituales y ruinosos; una vez pasen los desfiles y la prensa estatal despliegue el apoyo masivo del pueblo al pan con na', volverán las oscuras golondrinas, como hicieron de cara a las elecciones generales.

El otro problema que tiene el desgobierno anticubano es que al seguir las termoeléctricas desguazadas y reiterar el error de Fidel Castro de apostar por los grupos electrógenos, el diésel se lo están comiendo las patanas turcas y similares.

Mientras haya comunismo de compadres, habrá miseria y mentiras a granel; Cuba tiene al peor gobierno en una de sus peores etapas y dará igual, si el 19 y sucesivos, renuevan a parte de los papaloteros en almíbar; no hay ministro que no esté achicharrado políticamente, junto a Marrero, ese cuadro jevoso y de buen apetito y Díaz-Canel, que tiene un mal de ojo del carajo; por donde pasa, arrasa.

Uno de los problemas más grave que tiene Cuba es el cumplimiento de la jornada laboral y el subempleo (hay hasta cinco personas para hacer que hacen el trabajo de una); pero si a eso le añaden recorte de jornadas, cierres de industria y servicios, por falta de petróleo, el cuartico se pone más apreta'o.

Un detalle curioso del trabalenguas del ministro sobre las entregas en capacidad disminuida, léase recorte en el suministro de gasolina y diésel en los servicentros, fue que apareciera ante las cámaras de la televisión nacional, con una foto de Che Guevara, al fondo.

¿Qué culpa tiene el argentino de la inigualable capacidad de la casta verde oliva y enguayaberada para generar pobreza e injusticias? No sigan gastando pólvora mojada que el Che Guevara ya no dice nada a los empobrecidos cubanos y no hay peor ocurrencia que un mediocre disciplinado intente legitimarse con postalitas devaluadas.