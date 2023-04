Yailin saca su lado más romántico en "Solo tú y yo", su nueva canción junto a Shadow Blow

Yailin La Más Viral está de regreso en la música con una romántica colaboración titulada "Solo tú y yo" en la que también participa el dominicano Shadow Blow, un tema que todos los fans de la ex de Anuel AA estaban esperando desde que dio un adelanto hace unas semanas y con el que sorprendió por el cambio de estilo musical.

Tras varias semanas de espera, los fieles incondicionales de Yailin por fin pueden escuchar "Solo tú y yo", una romántica bachata en la que los dos artistas dominicanos hablan de amor.

"Siempre que tú quieras, llámame. Si me necesitas, abrázame. Si ves mis defectos, mejórame. No me dejes sola, acompáñame", canta la joven de 20 años en el estribillo.

Este giro en el estilo musical de Yailin se produce en medio de un momento de muchos cambios para ella. Fue hace tan solo unos meses cuando ella y Anuel AA rompieron su relación cuando estaban esperando su primera hija juntos, una bebé llamada Cattleya que nació a mediados de marzo. Por lo que "Solo tú y yo" es la primera canción que estrena Yailin tras convertirse en mamá.

Para celebrar este lanzamiento musical que marca el inicio de una nueva etapa para la dominicana, compartió un vídeo en el estudio de grabación bailando el tema con su colega. "Me siento muy feliz, Shadow. Esto es solo el comienzo...", aseguró al pie de la publicación.

Además de estar centrada en su carrera musical, La Más Viral está viviendo con especial ilusión este momento de su vida como mamá, sintiéndose segura con su cuerpo en pleno postparto.

"¿Quién dijo que después de dar a luz no sigues siendo hermosa? Disfruta de tu cuerpo en todas sus formas. “Ahora eh’ que tamo’ riiiiiiica", comentó al pie de un vídeo en el que enseña sus curvas un mes después de dar a luz a su bebé con Anuel AA.

