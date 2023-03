Yailin causa revuelo con un rotundo cambio de estilo musical junto a Shadow Blow

Hace poco más de una semana que Yailin La Más Viral se convirtió en mamá, y acaba de sorprender a sus fans con un cambio de estilo musical que ha causado revuelo en las redes sociales.

La cantante dominicana subió a su Instagram el fragmento de un tema que al parecer ha grabado junto a Shadow Blow con una letra y un ritmo muy románticos.

“Siempre que tú quieras llámame, si me necesitas abrázame, si ves mis defectos mejórame, no me dejes sola acompáñame”, dice la letra de este sencillo que muchos se preguntan si estará dedicado a Anuel AA.

¿Será que Yailin se ha sumado al team de las famosas que están facturando con canciones dedicadas a sus ex parejas? Lo cierto es que el fragmento del tema ya está pegado en las redes y sus seguidoras lo utilizan para acompañar sus reels en TikTok e Instagram.

Captura Instagram / Yailin La Más Viral

Eso sin contar que la dominicana lucía verdaderamente estupenda en las imágenes cantando junto a Shadow Blow.

A mediados de este mes Yailin dio a luz a su primera niña, Cattleya, fruto de su pasada relación con el puertorriqueño Anuel AA. En Instagram la feliz mamá publicó algunas fotos de la bebé que son toda ternura, pero sus padres han decidido no mostrar su rostro por el momento.

Con apenas unos días de nacida, la pequeña ya es famosa en el mundo del entretenimiento y en su perfil de Instagram tiene más de un millón de seguidores.

