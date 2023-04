Espía René González afirma que video donde se le ve cargando combustible ocurrió hace meses

El espía cubano René González afirmó que es de hace meses el video en el que se le ve cargando combustible en una gasolinera de La Habana, difundido en redes sociales por el periodista Mario Vallejo.

“Como varios amigos me han advertido sobre esta publicación, he considerado darle la atención que por sus fuentes, contenido e intenciones no merece. Este video fue tomado hace meses, quizá más de un año, en una noche habanera cualquiera, lo cual, pienso, se puede deducir de las imágenes”, respondió el agente del G2 cubano este miércoles en Facebook.

También dijo que “quienes en las últimas semanas enfrentamos la escasez de combustible en el país, sabemos que las noches en estos tiempos distan mucho de ser una noche cualquiera, al menos en una gasolinera”.

Captura Facebook/ René González

Comentó, además, que sabe que “algún que otro decidirá aferrarse a la interpretación que animó esta malsana publicación”.

“Nadie puede responder por lo que otro decida hacer con su inteligencia. Para ellos, obviamente, no es esta respuesta. Para el resto, un saludo”, concluyó González en su publicación, tras haber circulado este martes un video en el que se le ve llenando de combustible un tanque en un CUPET de la capital cubana.

Tras la respuesta del espía, también salió en su defensa un ejército de usuarios que lo consideran “más que un héroe”.

“Mira, para defender la dignidad de este pueblo, tú estuviste encarcelado por más de una década. Si te veo llegar en la cola que esté, te doy mi puesto y me pongo al final de la cola”, expresa una de las opiniones a su favor.

El periodista Mario Vallejo aseguró este martes que lo habían captado en cámaras “burlándose del pueblo cubano”.

"El espía Rene González, escondido y de madrugada, no solo llena su automóvil de combustible, también un tanque que trae en el maletero", escribió el comunicador en Facebook junto a las imágenes.

"Todo, mientras los choferes cubanos hacen largas filas que a veces se alargan hasta 30 cuadras, durmiendo durante días en las filas para abastecerse de gasolina", añadió Vallejo.

Las imágenes de inmediato dieron lugar a cientos de comentarios de cubanos indignados por tal privilegio, en especial, por cargar con un tanque adicional, algo que contraviene la reciente medida del gobierno de limitar la venta de combustible.

"Delincuente"; "Descarado", "Sin palabras"; "Siempre igual"; "Le sobra combustible y barriga"; "Por eso este país está como está", fueron algunos de los comentarios de indignación ante las imágenes.

La crisis con el combustible en Cuba es de tal magnitud que hasta los turistas tienen que hacer cola para abastecer los autos que alquilan y, en las últimas semanas, las colas para comprar combustible en todo el país son parte del día a día de los choferes cubanos, obligados a largas horas de espera junto a sus vehículos sin saber cuándo podrán llenar sus depósitos.