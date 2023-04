María Elvira Salazar exige respuesta de OPS por propiciar tráfico de médicos cubanos

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar acusó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de propiciar el tráfico de médicos cubanos en cooperación con el régimen y pidió que rinda cuentas por esto.

La OPS presuntamente creó contratos para cuatro médicos cubanos del programa Mais Medicos en Brasil, entre 2013 y 2018. El gobierno de Cuba confiscó gran parte de esos salarios y todo indica que la organización de salud también se quedó una pequeña cantidad.

En 2018 estos cuatro médicos presentaron una demanda en el sur de Florida, y el caso se transfirió a Washington, DC en 2020.

En una carta oficial dirigida al Dr. Jarbas Barbosa, director de la OPS, los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mark E. Green, señalan que la OPS ha tratado de "prolongar el caso sin cesar, impidiendo la divulgación completa de su conducta y también constantemente retrasando y negando a los médicos cuyos salarios fueron confiscados por la OPS y Cuba, su día en la corte".

Floridian Press señaló que la OPS intentó apelar diciendo que no se beneficiaron del esfuerzo de los médicos cubanos, pero esto no fue aceptado. Luego modificaron su argumento y dijeron que eran inmunes porque los fondos destinados a la operación se pagaron en Brasil a Cuba. No se usaron cuentas bancarias en Estados Unidos.

Los cuatro casos de los médicos cubanos no son los únicos que se han dado. La carta de Salazar indica que más de 10.000 profesionales de la salud en Cuba fueron enviados a trabajar en Brasil y especifica que esto es una "violación de las leyes brasileñas, estadounidenses e internacionales".

"El malvado régimen de Castro se beneficia regularmente de las espaldas de miles de médicos cubanos cada año y las organizaciones internacionales deberían concentrarse en detener este abuso, no en ayudarlo. El pueblo estadounidense no debería permitir la represión" dijo Salazar.

Este miércoles la congresista cubanoamericana se refirió en sus redes también las elecciones nacionales en Cuba.

"El mayor circo electoral del Hemisferio designó a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez al frente del régimen cubano, por cinco años más. Díaz-Canel compitió contra él mismo y seguirá siendo un “puesto a dedo”, que mal gobernará bajo la sombra de Raúl Castro y el Partido Comunista", dijo.

En marzo Salazar pidió que se realice el pago directo a los médicos cubanos que prestan servicios en México. Durante un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó al gobernante mexicano que les pague a los médicos cubanos el sueldo completo que envía al régimen castrista.