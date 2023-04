Negligencia médica en Cuba: Le dejaron una compresa seis meses dentro tras cesárea

Una mujer cubana denunció en una carta enviada a CiberCuba que su hermana, una joven madre de tres hijos, lleva más de un año gravemente enferma porque los médicos que le practicaron la última cesárea le dejaron una compresa adentro.

Desde que tuvo a su hijo, en octubre de 2021, la joven comenzó con fuertes dolores pero no fue hasta seis meses después que los médicos la operaron de urgencia y le encontraron el cuerpo extraño. Sin embargo, en ese tiempo su organismo se deterioró, y se le perforaron los intestinos por tres áreas.

A un año y medio de la cesárea la mujer sigue padeciendo dolores horribles y la desidia del sistema de salud cubano, que sin medicamentos ni recursos no hace más que "pelotearla", afirma la familia.

Reproducimos la carta enviada a nuestro medio por la hermana de la paciente:

"Yo les escribo porque ya no sé qué vamos hacer con mi hermana, que por una negligencia médica está en una situación muy mala. Está que ya no aguanta más los dolores, la situación de medicamentos e insumos para operarla la tienen peloteando y nadie la atiende. Ya lleva cuatro operaciones de los intestinos y sigue muy mal .

Geidy Naranjo Guerra, así se llama, entró el 1 de octubre 2021 al salón de parto y le hicieron una cesárea después de estar ingresada cuatro días en el Hospital Nacional Enrique Cabrera en muy malas condiciones.

Se realizó la cesárea, al otro día mi hermana empezó a sentirse mal y decían que era normal producto a la cesárea. Siguió días posteriores sintiéndose mal hasta que la llevan para terapia intensiva y ahí estuvo 10 días con antibióticos y la valoraron cirujanos y médicos y decían que no tenía nada.

Operación donde le practican varias colostomías. Cortesía para CiberCuba

Le dan de alta después de varios días y al niño lo mantuvieron esos días en Neonatología, donde no lo dejaban ni ver. Cuando a mi hermana le fueron a dar el alta en malas condiciones, sintiéndose mal, el niño había bajado de peso. El niño lo ingresan en el William Soler producto a eso y estuvo tres días.

Lo mandan nuevamente para la casa pero de tuvo que regresar a las 72 horas para el Aballí [Hospital Materno Infantil Dr. Ángel Arturo Aballí, Arroyo Naranjo], donde lo ingresan otros 15 días. Mi hermana sintiéndose mal le hacen ultrasonido, placa, y nada, no se sabía lo que tenía. Sale del Aballí y la mandan para la casa y siguió sintiéndose mal.

Madre cubana con tres hijos. Cortesía para CiberCuba

En ese tiempo abren el hospital Julio Trigo y empieza a atenderse allí. La vieron varios médicos, estuvo ingresada varios días hasta que dijeron que tenía problema de la vesícula. Entonces la operan por mínimo acceso, le dan de alta y sigue con dolores y los médicos le decían que eso era de las adherencias producto a las operaciones anteriores porque ella tiene 3 niños contando esta última cesárea.

Bueno sigue con dolor y pasando los días y se empieza a atender por gastro porque tenía vómitos y diarreas y estaba super flaquita. Ya casi no podía ni caminar hasta que al cabo de seis meses le mandan un somatón en forma de multicorte para ver si se veía algo.

Pudimos resolver en el hospital La Benéfica. Le hicieron el estudio y me dijeron que tenían que ver a un cirujano, y cuando se lo llevo a un médico en el hospital Julio Trigo la preparan y la entran al salón de Urgencias. La operación duró cuatro horas y media, y todo sin saber la familia qué tenía mi hermana. Cuando el médico sale del salón nos llamó y nos dijo que mi hermana tenía una compresa dentro de la cesárea.

Estuvo seis meses con eso, por Dios, sus intestinos se perforaron por tres partes. Cuando la sacaron estuvo en terapia 16 días sin bolsas de colostomía, lo que tenía cosido a la piel eran bolsitas de suero porque no había qué ponerle.

El líquido le quemó toda la herida hasta que la familia logró encontrar y mandarle. Así estuvimos meses en el hospital. Ha entrado cuatro veces al salón y no han podido cerrarle las colostomías.

En la tercera operación le llevaron todo a su lugar y se le fueron los puntos por dentro y ahí mismo en la sala hubo que abrirla a sangre fría porque se estaba regando de caca adentro.

Se queda con esa sola colostomía pero sigue con dolores y dolores. El médico que la atendía se fue del país como todo el que encuentra una manera de hacerlo. Ya hace varios días mi hermana no aguanta los dolores y va para el hospital de nuevo porque le había salido una bola en el ombligo y la viraron para la casa y le dijeron que eso es producto a lo mismo que tiene.

Al otro día vuelve a ir y le pican de urgencias la bola que tenía en el ombligo y estaba llena de pus. La limpiaron y le metieron mecha, a los dos días ya le empezó a salir caca por ahí también.

Ella lleva casi un año inyectándose diclofenaco en ámpulas por los dolores y ya no se puede poner mas porque tiene inflamado el hígado y el vaso.

No tenemos bolsitas, por Dios, ya no sabemos dónde podemos comprar. Ella ya lleva un año y un mes así. La operación cuando le encontraron la compresa fue el 24 de marzo de 2022.

Nosotros su familia y ella hemos ido a todas las entidades, al Consejo de Estado, y lo único que hicieron fue darle a mi hermana una pensión de menos de 3.000 pesos.

A los médicos que le hicieron la Cesárea no les hicieron nada y uno hizo la denuncia.

Mi hermana tiene 3 niños pequeños: una de 10, otro de 8 y el bebé que ahora tiene un año y medio.

Por favor lo único que quiero con esto es que a mi hermana la atiendan. No sé si se podría lograr una visa humanitaria, ella está muy mal, con muchos dolores, dice que ya no tiene ganas de vivir y que se va a matar.

Mi mamá ya no sabe qué hacer, yo llevo seis meses aquí en este país pero no tengo trabajo todavía y no las he podido ayudar casi.

Por favor que a mi hermana la ayuden para que se pueda salvar y que pueda criar a esos niños que no tienen padres y solo la tienen a ella, a mi mamá y a mí que soy su tía".