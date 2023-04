Historiadora Rosa Marquetti ante la tumba de Celia Cruz: "Una emoción indescriptible"

La investigadora e historiadora musical Rosa Marquetti, autora de un documentado libro sobre el legado de Celia Cruz, cumplió finalmente un sueño personal en tributo a la célebre cantante cubana: visitar el panteón donde reposan sus restos en Nueva York.

Marquetti visitó la mañana de este jueves el mausoleo de Celia Cruz en el Woodlawn Cemetery, en el Bronx neoyorquino, y llevó hasta allí un ejemplar de su libro, publicado el pasado año con un amplio reconocimiento de estudiosos y público en general.

“Cumplí un sueño y una promesa personales”, dijo Marquetti en conversación con CiberCuba. “Sueño, porque cuando empecé el libro en Cuba lo veía poco probable, aunque no imposible. Promesa que me hice a mí misma y en silencio, a Celia, porque a esta investigación y a este libro le han acompañado muy buenas energías expresadas en mi convicción de que estaba haciendo algo necesario y útil para el conocimiento más cabal de la importancia rotunda de Celia en la cultura cubana”.

La investigadora estuvo junto a las bóvedas de Celia Cruz, fallecida en 2003, y de su esposo Pedro Knight, quien murió cuatro años después. En una de las fotos tomadas durante la visita, un ejemplar del libro aparece colocado momentáneamente sobre la tumba de la artista.

Sobre la bóveda de Celia están como atributos permanentes una pequeña bandera cubana enmarcada, un crucifijo y un rosario representativos de su fe católica, y su foto con peinado afro, ya de su etapa en Nueva York. Un vitral de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona nacional cubana y a quien la artista profesó gran devoción, preside el lugar.

Marquetti confesó que sintió allí “una emoción indescriptible”, marcada al fin y al cabo por una profunda tristeza.

Celia en Cuba (1925-1962) es resultado de una exhaustiva investigación de Marquetti y aborda los años cubanos de la Reina de la Salsa, una de las etapas menos conocidas de su biografía. El libro logra llenar vacíos documentales en la vida de la artista en su país natal y registra el ascendente camino de Celia como protagonista excepcional en la época dorada del teatro musical, la radio, la televisión y el cabaret cubanos.

Para Marquetti, el volumen es también una contribución al conocimiento de Celia entre los jóvenes y de las generaciones que vendrán después.

La visita de Marquetti al mausoleo se produce en vísperas de cumplirse el 20 aniversario de la desaparición de la artista, que murió de cáncer cerebral el 16 de julio de 2003. Fue enterrada allí después de masivas despedidas en Miami y Nueva York.

Marquetti, quien reside en Madrid, es actualmente schollar in residence del Hemispheric Institute for Performance and Polítics de la Universidad de Nueva York (NYU). En esa institución diseñó y realizó sendos eventos junto a los músicos cubanos David Virelles, Román Díaz y Dayme Arocena.

“Y decidí que había llegado la oportunidad de visitar el cementerio Woodlawn para rendir tributo a nuestra Celia y llevar el libro ante ella”, afirmó la autora, que tiene ya en marcha una nueva investigación sobre la cantante.

Agregó que todos los libros que se han escrito sobre Celia, a quien considera la figura musical cubana más universalmente reconocida, forman parte del legado en el que la Guarachera de Cuba continúa viviendo 20 años después de su muerte.

A comienzos de este año se anunció que la imagen de la legendaria sonera cubana estará en una moneda oficial de 25 centavos de Estados Unidos en 2024, como parte del programa American Women Quarters del Departamento del Tesoro. Es la primera figura afrolatina cuyo rostro quedará estampado en una moneda estadounidense.

En enero, la prestigiosa revista estadounidense Rolling Stone la seleccionó entre las 20 mejores cantantes de la historia musical de todos los tiempos, un reconocimiento que eludió mencionar la prensa oficialista cubana al mencionar el ranking, que resume 100 años de historia de la música moderna.

Celia abandonó Cuba el 15 de julio de 1960, junto a su esposo y los demás integrantes de la Sonora Matancera rumbo a México. La artista no recibió permiso para asistir al funeral de su madre en La Habana y nunca más regresó a territorio cubano.

Su única presencia en el espacio geográfico de Cuba fue en la Base Naval de Guantánamo, en 1990, una visita en la que quedó registrado el instante en que pasa su mano por debajo de la cerca para tomar un puñado de tierra del “otro lado cubano".

El patrimonio de la cantante es custodiado y expandido por el Celia Cruz Legacy Proyect y la Fundación Celia Cruz, liderados ambos por Omer Pardillo Cid, a quien la historiadora agradeció por las oportunidades extendidas para realizar su labor investigativa.

Marquetti acumula una prominente labor de investigación historiográfica y musicográfica, y entre sus libros se destacan además Chano Pozo: La vida (1915-1948) y El Niño con su tres. Andrés Echevarría Callava, Niño Rivera.