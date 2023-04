Activistas cubanas encaran en España a hija del exespía Ramón Labañino

Las activistas cubanas Ileana Hernández y Avana de la Torre encararon en España a la hija del espía castrista Ramón Labañino, Lizbeth Labañino, quien estudia en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

“¿Que te parece la situación de Cuba?, ¿Qué te parece la democracia?, ¿Por qué tu madre, tu hermana, pudieron pedir por tu padre y por qué las madres cubanas no pueden pedir por sus hijos? ¿Has visto cuántos presos políticos tenemos en Cuba? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no nos dices nada?”, preguntaron las activistas a la joven una vez que ella admitió ser hija de Ramón Labañino.

“¿Por qué te vas? ¿Me gustaría saber por qué te vas?”, preguntó Iliana Hernández cuando la Lizbeth dio la espalda sin decir nada y se dispuso a abordar un auto que la estaba esperando en el campus de la Universidad en Palos de la Frontera, provincia de Hueva.

“En un buen coche, por supuesto, en una universidad maravillosa y estupenda, mírala para que veas”, concluyó Ivana de la Torre mientras el carro se alejaba.

“En la Universidad Internacional de Andalucía estudia una de las hijas del espía Ramón Labañino, sin pasar hambre, sin apagones y sin temor a ir presa por ser comunista en un país democrático”, escribió Iliana Hernández en la descripción del video.

Lizbeth Labañino Palmeiro, una de las dos hijas del espía Ramón Labañino con Elizabeth Palmeiro, es licenciada en Psicología y profesora de Procesos Cognitivos en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, según la red social LinkedIn.

La joven de 26 años -quien además cultiva la pintura- también cuenta en su curriculum haber sido profesora de Psicología General en la Facultad de Comunicación, en la carrera de Ciencias de la Información.

Labañino Palmeiro, quien según su ubicación actual estaría residiendo en Palos de la Frontera, en Andalucía, tiene además un perfil creado en la web “Tus clases particulares”, donde se ofrece como profesora de inglés por 13 euros la hora.

Su padre, uno de los cinco miembros de la Red Avispa, tuvo a su cargo desde 1997 el control y supervisión de la Operación Surco, destinada a penetrar el Comando Sur de Estados Unidos.

Entre 1993 y 1996 Labañino radicó en el área de Tampa, Florida, para vigilar y reportar al gobierno cubano sobre la base de la fuerza aérea de Mac Dill, donde se controla y dirige el tráfico aéreo militar de Estados Unidos hacia y desde el Caribe, Centro y Sudamérica.

Ramón Labañino -alias "Allan", "Johnny" y "Luis Medina"- fue arrestado y condenado a cadena perpetua, reducida con posterioridad a 30 años.

Labañino fue liberado por la administración Obama en 2014 y retornó a Cuba como parte de la negociación para restablecer relaciones diplomáticas entre ambos países. A su retorno fue declarado Héroe de la República de Cuba y designado como vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.