Fallece en Miami el destacado rockero cubano Roberto Armada (Skippy)

El músico cubano Roberto Armada (Skippy), destacado exponente del rock en los años 80 y 90 en Cuba, falleció en Miami de cáncer en los pulmones y páncrea.

La revista de rock cubano Wyrd Magazine confirmó la muerte de Armada, al que recordó como de los grandes impulsores de ese género en la Isla.

"Skippy fue uno de los grandes impulsores del rock cubano de los años 80 y trabajó en diversos proyectos, incluyendo Metal Oscuro, Sentencia y la icónica banda Venus", detalló la publicación, que se enfoca en la escena de rock underground.

Captura de Facebook / Wyrd Magazine

"La banda Venus es considerada una de las bandas más influyentes de la escena nacional y sus canciones propias marcaron un antes y un después en el rock hecho en la Isla", recalcó en su reseña en Facebook.

Grupo de rock Venus

Junior Hernández Castro, autor del blog "El Friki Periodista", sobre rock y metal de Cuba, reveló que hace dos años, cuando comenzó a investigar sobre la historia del rock cubano, escuchó hablar de Armada.

"Todos lo recordaban como un tipo carismático y extravagante, un showman en el bajo que se forraba los brazos en cinta adhesiva y lo daba todo en el escenario, lo mismo con su grupo del alma, Venus, que con Metal Oscuro o Sentencia. Hoy, con la pena adicional de no haber coincidido con él, me topo con la noticia de su fallecimiento en Miami", expresó en su Facebook.

Captura de Facebook / El Friki Periodista

El bloguero recordó cuando en los años 80 y 90, la política cultural del gobierno consideraba a los rockeros unos vagos y delincuentes. "Venus fue considerada una mala influencia para la juventud de entonces, así que se le fueron cerrando todos los espacios hasta hacerla desaparecer", señaló.

Otros artistas que vivieron la discriminación y el rechazo del régimen en aquellos años recordaron lo difícil que siempre fue hacer rock en Cuba, y cómo muchos terminaron emigrando.

"Skippy se fue una balsa por que el gobierno de Cuba les hizo la vida imposible, les hicieron acabar con el grupo Venus pues les llegaban a muchos jóvenes con mentalidades opuestas al socialismo", recalcó Javier Llera en el post.

"La vida de los frikis de los 80 hasta el 94 era un infierno, nada que ver con la trampa en la que cayeron después", sentenció el creador digital Roger Acosta.

"Skippy fue una estrella del rock cubano y lo más lamentable es no poderlo honrar con sus discos, porque apenas grabó algunos escasos demos con Venus y Metal Oscuro, porque a esa gente le hicieron la vida un yogurt por tocar rock and roll en Cuba y Skippy se fue en balsa igual que hicieron muchos otros roqueros cubanos de esa época", señaló el músico Joel Ancestor.

"Una vez más, no se puede hablar de rock en Cuba sin hablar de política. Sería muy bonito que le hicieran un buen homenaje a Venus como se merece, como el que le hicimos con Zeus hace años", agregó.

En 2015, la revista Conceptos Magazine presentó un artículo en el que el músico cubano hacía una reseña de toda su vida y obra.

Otros amigos y compañeros en la música han lamentado la muerte del artista y alabaron su legado en el rock cubano.

Captura de Facebook / Daniel Jàuregui Calvo

"Skippy fue un visionario que estaba muy adelantado a su tiempo; defensor del rock en español mientras otros se burlaron y jamás lo apoyaron; siempre estuvo delante y no le importó, se sacudía todo eso como si nada, que era lo que más admiraba de él. Me golpeó duro, pues no sabia de su estado y siempre albergaba la esperanza de grabar algo más con Venus...", expresó Rodolfo Rodríguez.

Captura de Facebook / Betty LedZeppelin

"La historia del rock en Cuba dio un giro gracias a su visión y que entendió la importancia de un letrista en lograr ese giro. Otros llegaron después aunque ahora pretenden haber llegado antes…Lo vivido está ahí para siempre", afirmó el usuario de Facebook Abusoteles De Bethsaida.