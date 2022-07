Cantante cubano Rojitas: Tuve la suerte de hacerme artista en una generación impecable

El cantante cubano Jorge Luis Rojas, conocido popularmente como Rojitas, aseguró que forma parte de una generación de artistas que calificó como impecable.

Rojitas, quien alcanzó la popularidad en Cuba en los años 90 al entrar a la orquesta de Adalberto Álvarez, dio una entrevista al presentador Abel Rodríguez en su programa de YouTube "Abel en cualquier parte", en la que recordó su trayectoria artística, que abarcó también el pop-rock y la trova tradicional.

"Yo tuve la suerte de nacer, hacerme como artista y continuar camino en una generación impecable, porque de mi generación, la que me tocó a mí, había grandes figuras, grandes músicos y cantantes", afirmó.

El cantautor y productor musical, nacido en 1965, mencionó a compañeros de profesión como Coco Freeman, Leo Vera y Augusto Enríquez, y a representantes de la trova y la novísima trova, "mucha gente buena, tanto hombres como mujeres", que fueron descollando desde finales de los 80 y alcanzaron su boom en los 90.

"La competencia en ese momento no era qué camisa tengo yo que no tienes tú, qué carro tengo yo que no tienes tú. No. La competencia era qué canción es mejor, qué orquesta suena mejor, tengo que mejorar mis arreglos para llegar a ese nivel, hay que ensayar cuatro veces por semana para 50 minutos de concierto, no importa. Si me dieras a escoger, soy de esa etapa, respeto mucho la música, la quiero mucho. Soy de la vieja escuela, considero que esto no es un juego, y los que toman esto como juego no pertenecen a mi patio", recalcó.

Rojitas habló de su etapa anterior a Adalberto Álvarez, cuando formó parte de dos agrupaciones totalmente diferentes a lo que se conoce como música popular: el grupo de rock Oasis, dedicado también al jazz, el blues y el soul, y el dúo Evocación, que interpretaba temas de la trova tradicional.

"Con Oasis estuve cuatro años, cuatro años en los que caminamos en lo difícil de hacer pop rock en Cuba en esos años. En todos los años, siempre ha sido difícil", dijo.

El grupo hizo algunas grabaciones, algunas en la emisora Radio Progreso, en formato de cinta, pero nunca llegaron a grabar discos.

"Como muchos grupos de rock en esa etapa en Cuba nunca llegamos a grabar, no llegamos a tener grabaciones, sí sonaron en la radio algunos temas, y nos presentamos en los clubs nocturnos de La Habana", rememoró.

Un año después de entrar a Oasis, formó junto al cantante Alfredo Hernández el dúo Evocación, de música cubana tradicional, con el que sí grabó varios discos y que además le abrió las puertas de la televisión.

"Yo hubiese querido que hubiese sido al revés, y no es que esté arrepentido de cómo sucedió", acotó.

Para Rojitas, aquella etapa fue de mucho aprendizaje para su vida futura. No solo por el volumen de trabajo que tuvo sino porque conoció a gran cantidad de artistas, muchos de ellos de épocas muy anteriores a la suya, de los cuales aprendió enormemente.

"Yo estaba en el medio de todas esas personas, jovencito en esa etapa, cantando canciones del siglo IX, y por la noche cantando rock. Fue complicado, pero lo logré", subrayó el cantante, quien desde 2006 reside en Canadá.

