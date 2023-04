Fallece el cantante y activista estadounidense Harry Belafonte a los 96 años

El músico, actor y activista radical por los derechos civiles en Estados Unidos, Harry Belafonte, falleció este martes a los 96 años en su casa del Upper West Side, en Manhattan.

Un portavoz de la familia confirmó el deceso del artista a causa de una insuficiencia cardiaca en la residencia donde vivía con su tercera esposa, Pamela Frank.

Belafonte, hijo de inmigrantes antillanos –su papá era de Martinica y su madre de Jamaica– creció en el barrio de Harlem, comenzó su carrera musical en los años 50 del pasado siglo y se convirtió en un ícono musical de Estados Unidos.

A finales de esa década derribó todas las barreras raciales con un álbum donde presentaba al público estadounidense un ritmo profundamente caribeño, Calypso (1956).

En medio de su éxito "The Banana Boat Song (Day-O)", se le denominó el “rey del calypso”. Desde los escenarios, el cine y la televisión comenzó a intentar cambiar las cosas y se convirtió en un activista radical por los derechos civiles de su país.

Fue también un defensor del régimen cubano tras dejarse seducir por el dictador Fidel Castro, a quien calificaba como un hombre "único para su tiempo" cuya "presencia en el mundo mejoró la vida de millones de personas", dijo en una entrevista.

Fidel Castro y Harry Belafonte

En la escena estadounidense defendió su máxima de que "el papel del arte no es mostrar la vida, sino enseñarnos cómo debería ser esa vida".

Afirmó en cierta ocasión que "No soy un artista que devino activista, sino un activista que decidió meterse a artista".

Belafonte sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, y trabajó estrechamente con el reverendo Martin Luther King Jr. por la igualdad de los negros en Estados Unidos en los años sesenta.

Dos décadas después se implicó en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica.

Ha devenido en uno de los símbolos de la lucha de los afroamericanos por abrirse paso en la cultura estadounidense. En 1970, él y Sidney Poitier iniciaron una empresa para ayudar a producir filmes producidos y actuados por negros.

Consiguió tres premios Grammy, un emmy y un tony, así como la Medalla Nacional de las Artes del Congreso, en 1994. Recibió además un Oscar honorífico en 2014.

Consideró el cine como una poderosa arma política. Una de sus últimas apariciones, antes de que su salud se deteriorase irremediablemente, fue en 2018, en la película BlacKkKlansman, de Spike Lee, en la que interpretaba a un anciano líder de los derechos civiles.

Defendió al régimen cubano y al fin del embargo estadounidense contra la isla junto a otras figuras como Danny Glover.

Desde La Habana, por su parte, Castro se apropió de su poder simbólico y de su imagen de activista por los derechos de los desfavorecidos en EE.UU. para legitimar su gobierno totalitario.

El actual gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lo despidió en un mensaje de Twitter como "un amigo entrañable de Fidel y de Cuba".

"Un amigo entrañable de #Fidel y de #Cuba ha muerto: #HarryBelafonte, gran artista y activista estadounidense que defendió la justicia como un auténtico revolucionario. Entonemos "We are The world", himno contra el hambre que fue idea suya, para celebrar su valiosa vida", publicó el mandatario.

A Belafonte le sobreviven su tercera esposa, cuatro hijos y ocho nietos.