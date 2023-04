Madre cubana pide visa humanitaria para su hija de 5 años necesitada de cirugía

Una madre cubana residente en Guantánamo pidió ayuda para conseguir una visa humanitaria para su hija de cinco años, necesitada de dos cirugías a causa de un tumor en el colon que desarrolló cuando tenía apenas nueve meses de nacida.

"Todo lo que pido es de corazón y por el bien de mi hija", dijo la afligida mujer a Telemundo 51, donde contó a ese medio que desde que le encontraron el tumor a la niña, con nueve meses, no ha tenido un dictamen de si es benigno o maligno y a pesar de que necesita nuevas cirugías para mejorar su salud, no hay alcohol en los hospitales para el procedimiento quirúrgico.

Captura de Facebook / Alexis Boentes

La niña, a la que el medio se refirió como Rocío, se sometió a una cirugía para realizarse una colostomía.

Posteriormente, le correspondían sesiones de quimioterapia pero solo pudo tener dos dosis de suero porque su hemoglobina era demasiado baja y no la dejó continuar con el procedimiento.

Para poder tener un poco de calidad de vida y frenar su padecimiento, la niña necesita otras dos cirugías, pero la madre afirma que no la pueden operar por falta de alcohol en los hospitales.

Arnelys, la madre de la menor, aseguró que tampoco hay bolsas recolectoras para pacientes con colostomía.

“Yo he sufrido mucho con el tema de las bolsas. Hasta naylon con esparadrapo he tenido que ponerle", dijo, y reveló que la situación afecta a la niña psicológicamente.

Actualmente, Rocío también padece anemia y logra superarla, porque no hay nutrientes para esa condición se supere.

"No hay nutrientes, no hay ácido fólico, ni vitamina C ni nada", alegó.

Los propios médicos la instaron a pedir una visa humanitaria pero la mujer no tiene apoyo en EE.UU. y ha recurrido a los medios para intentar obtener ayuda para su pequeña.

Otras madres cubanas, desesperadas por la crisis del sistema de salud cubano, donde no ven mejoría para sus hijos, han optado por solicitar ayuda para obtener visas humanitarias que les permitan viajar y acceder a tratamientos médicos que no pueden recibir en Cuba.