Pitbull y Omar Courtz estrenan el candente videoclip de "Me pone mal", su nueva canción

El verano está a la vuelta de la esquina y se siente en la lista de novedades musicales. Nuestros artistas favoritos quieren formar parte de la banda sonora de esta temporada y están apostando por todo tipo de ritmos para los meses de playa y sol. Y una canción que acaba de aterrizar y parece que sonará mucho es "Me pone mal", de Pitbull con Omar Courtz.

El cantante y rapero cubanoamericano se ha aliado con el joven puertorriqueño para deleitar con una pegadiza canción perfecta para esas noches de fiesta. Un tema que no podrás sacarte de la cabeza y cuyo videoclip estrenó Mr. Worldwide este 24 de abril en Youtube para deleitar a todos sus fieles incondicionales con este material audiovisual en el aparecen decenas de modelos y bailarinas.

Rodeados de bailarinas en un club aparecen los dos cantantes en este vídeo, disponible en el canal de Youtube de Mr. 305, donde sus seguidores comentaron: "¡Grande Pitbull! Siempre hace música pegadiza y brutal", "Este es el Pitbull que todos queremos, ¡¡¡TEMAZO!!!", "Excelente tema, Pitbull viene con todo" o "Pitbull en su máximo nivel".

"Me pone mal" también fue uno de los temas que presentó Pitbull en el arranque de los Latin American Music Awards 2023, que se celebraron el pasado 20 de abril en Las Vegas. El cantante estuvo acompañado por Omar Courtz y también por Vikina y Lil Jon para cantar "Jumpin" y "Take A Shot".

Por otra parte, esta no es la primera colaboración entre Pitbull y Omar Courtz, que forma parte de la compañía discográfica del intérprete de "Give me everything". En 2021, se unieron a Farruko, IAmChino y El Alfa para presentar "Ten Cuidado":

¿Qué te parece lo nuevo de Pitbull y Omar Courtz?