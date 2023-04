Sin sutura un pediátrico de La Habana para tratar a niño con fractura de mandíbula

La periodista oficialista cubana Betsy Anaya denunció este martes que en el Hospital Pediátrico de Centro Habana no hay suturas ni para atender emergencias médicas.

La profesora en el Centro de Estudios de la Economía Cubana relató en un post de Facebook [que luego borró] que un niño menor de 3 años que se había partido la mandíbula y estaba chorreando sangre no pudo ser atendido en el citado centro médico porque no había sutura.

El hecho ocurrió frente a ella, mientras estaba en la casa de su suegra, en Infanta y Benjumeda, comentó.

Al menor debieron trasladarlo al hospital Juan Manuel Márquez, en Marianao, pero [al parecer tampoco había ambulancia]. La familia intentó "parar un taxi, con desesperación" en la esquina donde se encontraba la profesora, lo pero allí también se tardaron porque "no hay combustible".

"Cuando los informales que no han cumplido con Cuba, lo hagan. Ojalá no sean tan informales. No podemos esperar a que eso pase para atender una herida de un infante, ni de un adulto. Ni una mujer de parto, o alguien infartado", expresó Anaya, cuya publicación fue compartida por el también periodista y profesor cubano Raúl Garcés, exdecano de la Facultad de Comunicación de La Habana.

En un post colgado en su muro el académico afirma que "nada, absolutamente nada, justifica la falta de sutura en un hospital pediátrico".

Raúl Garcés Corra. Facebook

"Porque en México, en Rusia, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, o en cualquier otro de nuestros países aliados (no hablo de Estados Unidos), seguramente hay alguien dispuesto a donarlas. O a venderlas. O a hacerlas llegar por cualquier vía, burlando el bloqueo".

Tras decir que si bien algunos creerán "que visibilizar la falta de sutura en un hospital pediátrico es dañino, perverso, contrario al interés nacional (y tonterías similares)", desea que "no invirtamos más tiempo en el análisis del discurso, que en el análisis de la indolencia".

Anaya, quien borró el post original, comentó en esta publicación que "dañina es la indolencia", "la desidia" y "virar la cara como si nada pasara".

Comentario a publicación de Raúl Garcés de Betsy Anaya. Facebook

En los últimos meses se han incrementado las denuncias en redes sociales sobre la escasez de insumos en los hospitales y los pedidos de ayuda para solucionar casos puntuales.

En marzo pasado trascendió que los hospitales cubanos carecían de insumos básicos para operaciones, luego de que a una paciente le pidieran desde un tubo endotraqueal hasta esparadrapo para una cirugía.

También una ingeniera cubana que sufrió una fractura en un pie denunció que no había yeso para ponerle en el hospital que la atendieron, y que al indagar por el precio de un yeso en el mercado negro se enteró que costaban 4,500 pesos, monto que supera su salario de 3,700 CUP.

La joven dijo que le colocaron en el pie "un pedazo de cartón con caca de cucaracha" que se quitó al llegar a su casa porque no podía soportar el dolor y sus dedos estaban morados.