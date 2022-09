La razón por la que Chanel Terrero no estará en la serie española “UPA Next”

La cantante y bailarina cubana Chanel Terrero estuvo muy cerca de convertirse en una de las sorpresas de UPA Next, la segunda temporada de la popular serie española Un paso adelante.

La representante de España y ganadora del tercer lugar en Eurovisión 2022 dio a conocer en una entrevista para FórmulaTV las causas que le impidieron participar en la tan esperada serie.

“Este proyecto me hacía tanta ilusión porque como que me trae mi infancia y el porqué yo me dedico a esto, me hacía mucha ilusión y la verdad que el equipo es increíble y han sido super comprensivos”, dijo Chanel.

La joven aseguró que hizo todo lo posible para cambiar las fechas de otros compromisos para sumarse a las grabaciones, pero no pudo ser.

“Me ha sabido fatal pero voy a ser la primera que cuando se estrene voy a estar allí apoyándola y siguiéndola porque me parece increíble, además hay nuevos talentos y hay muchos amigos que tengo en el elenco y en el de bailarines que voy a estar a tope apoyándoles”, confesó la cantante sobre la serie.

Aunque la bailarina no estará en UPA Next, sus fans podrán verla en la serie El inmortal, que se estrenará en octubre próximo a través de la plataforma española Movistar Plus+.

Durante la entrevista con FórmulaTV, Chanel también comentó sus impresiones sobre el estreno de Pinocho, el nuevo remake de Disney en el que la cantante interpreta la versión en español de “La Estrella Azul”, el tema principal de la película.

“Vimos la película el otro día y de repente fue como acabó la peli y empezó el tema y fue como… piel de gallina, pelos de punta y llorando”, confesó la cantante, a quien le hizo mucha ilusión interpretar este clásico creado para el cine.

Otra vez preguntaron a la cantante cuándo verá la luz su nuevo álbum, pero la intérprete de “SloMo” volvió a guardar silencio, mientras las expectativas entre sus fans siguen creciendo.

