Cubano víctima de atropello y fuga en Miami: "Sentí que me habían explotado por dentro"

Un cubano de 31 años que quedó gravemente herido tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga mientras caminaba por el área de la calle 75 y la avenida 31 del noroeste de Miami-Dade, pide ayude de la comunidad para identificar al conductor del vehículo.

Este jueves 27 de abril se cumplen tres meses del accidente que cambió la vida de Ángel Luis Moreno Montano, pero no ha sido hasta ahora que la Policía de Miami-Dade ha publicado las imágenes de una cámara de videovigilancia que muestran el momento del trágico incidente.

“Yo nada más sentí el golpe que me dio por atrás y lo que sentí fue como que me habían explotado por dentro, yo dije ‘ay me reventó”, dijo Moreno Montano en sobrecogedoras declaraciones a America Tevé.

“Caí boca arriba e intenté pararme, pero cuando vi el pie así de lado, intenté pararme y apoyar la mano, en vez de la mano se me apoyó el codo y yo dije ‘¿dónde está mi brazo?’ y ahí me asusté ya y empecé a gritar”, cuenta el joven, quien precisa que hubo gente que lo ayudó pero también quienes aprovecharon para robarle las botas y la cartera.

Moreno fue traslado en ambulancia al Hospital Jackson Memorial donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

El cubano explica que lo operaron en la mañana del 28 de enero de una fractura en el hombro, otra en una pierna y sufrió graves daños también en la columna vertebral.

Leonardo Reyes, un trabajador del área que fue quien le proporcionó el video de vigilancia a la policía, indicó que la calle no tiene iluminación y además carece de una acera por donde puedan caminar los peatones.

“Lo que se ve en el video es que el muchacho viene caminando, el carro viene, se cruza con una camioneta, parece que la camioneta lo encandiló y no lo vio y en el momento del cruce con la camioneta, el carro se echó a un lado y le dio al muchacho, pero el auto no paró”, dijo Reyes en declaraciones al citado medio.

Los gastos médicos de la víctima superan los 100 mil dólares, por lo que se vio en la necesidad de abrir una cuenta en la plataforma de recaudación GoFundMe para conseguir dinero que lo ayude a pagar las facturas que le han empezado a llegar.

En declaraciones a comienzos de este mes a la cadena Univision, el joven dijo que su familia se había quedado sin sustento tras el accidente y que tiene una niña de apenas un año de nacida.

Aunque el cubano víctima de atropello y fuga intentó interponer una demanda civil por lo ocurrido, nada se pudo concretar debido a que se desconoce la identidad del conductor que lo atropelló y se dio a la fuga.

Quien disponga de alguna información sobre el caso debe comunicarse con la línea de Alto al Crimen del condado Miami-Dade al (305) 471-8477.