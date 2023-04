Dwyane Wade revela que se fue de Florida por leyes restrictivas dirigidas a personas LGBTI

El exjugador de la NBA, Dwyane Wade, reveló que se fue de Florida con su familia debido a las leyes restrictivas del estado dirigidas a las personas LGBTQ.

En una entrevista para la serie Headliners, de la cadena Showtime, contó a la presentadora Rachel Nichols que su familia se mudó a California después de que se retiró de la NBA en 2019 porque su hija de 15 años, Zaya, es transgénero, informó The HuffPost.

"Esa es otra razón por la que no vivo en ese estado", dijo. "Mucha gente no lo sabe. Tengo que tomar decisiones por mi familia, no sólo decisiones personales, individuales. Obviamente, los impuestos son estupendos. Tener el condado de Wade es genial. Pero mi familia no sería aceptada ni se sentiría cómoda allí".

Al exponer sus razones, Wade dijo que atribuye a su padre el mérito de su propio comportamiento como padre, afirmando que era "un reflejo de la forma en que nos quería y de la forma en que nos aceptaba no sólo a mí y a mi hermano, sino también a otros niños de la comunidad".

Florida se ha convertido en un epicentro de los esfuerzos republicanos para limitar las libertades de los estadounidenses LGBTQ.

Los legisladores estatales han ampliado la ley "Don´t say gay" a todos los grados escolares para prohibir la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género en Florida.

"No conozco ninguna diferencia", agregó el basquetbolista. "Y entonces sí, tuve que educarme y sí, tuve que conseguir una mejor comprensión. Y sí, tuve que perder algunos amigos a lo largo del proceso, pero nunca vacilé en amar a mis hijos y tratar de encontrar un espacio para tener la oportunidad de entenderlos".

Dwyane Wade, apodado "Flash", jugó 16 temporadas en la NBA, en su mayoría en los Miami Heat, donde ganó tres anillos de campeón. Con ese grupo de Miami, donde estuvo casi toda su vida como atleta, se consolidó como uno de los mejores jugadores de la liga.

El jugador natural de Chicago también ganó un oro olímpico en Pekín 2008 y participó hasta en 13 ocasiones en el All Star.