Comedia de acción de Ana de Armas y Chris Evans bate récords de streaming

La actriz cubana Ana de Armas y el actor estadounidense Chris Evans repiten binomio interpretativo en Ghosted, filme que según la plataforma de aplicación de recomendaciones Samba TV ha sido visto en los dos primeros días que estuvo disponible en Apple TV+ por 328,500 espectadores, un récord sobre estrenos anteriores en el servicio de streaming de video.

“¿Has oído hablar de chica conoce a chico? Prepárate para que chico conozca a espía. Estamos de vuelta juntos en Ghosted que llegará a Apple TV plus el 21 de abril”, así nos presentaba Ana de Armas en su instagram el tráiler de su más reciente trabajo junto a Chris Evans, con quien ya coincidió antes en Knives Out en 2019 y The Gray Man en 2022. También repetirá con Adrien Brody, con quien ya la vimos en Blonde, y con Ryan Reynolds, que hace un cameo en la cinta.

La comedia cuenta con guionistas de fama como los creadores de la película de superhéroes Deadpool, Rhett Reese y Paul Wernick, así como Erik Sommers de Spider-Man y American Dad. La historia es la de Cole, un sencillo granjero que se enamora perdidamente de Sadie, quien, inesperadamente, resulta ser una agente secreta. Los atractivos protagonistas se verán envueltos en espectaculares secuencias propias del género de acción antes de tener una segunda cita.

A pesar del elenco y de la reputación de sus creadores, la crítica de la película no ha sido favorable. La poca química entre sus protagonistas, el aburrimiento o la repetición de una fórmula ya trillada que presenta una trama insustancial son algunos de los comentarios que pueden leerse sobre la cinta, ya considerada una de las peores del año.

Lo que sí parece indiscutible es el éxito de audiencia que ha convertido a Ghosted en la gran apuesta de Apple TV+, siendo el mayor triunfo del servicio de streaming en la historia de la plataforma en audiencias, donde supera el estreno de películas como Finch, Spirited, Tetris o My Mind & Me.