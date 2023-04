Ana de Armas niega entrevista a Cubadebate: "Estoy de vacaciones"

La actriz Ana de Armas negó este jueves una entrevista al portal oficialista Cubadebate, argumentando que está "de vacaciones" en la isla.

La periodista Thalía Fuentes relató en un artículo –que luego fue borrado del portal de noticias dirigido por el régimen cubano– que persiguió a la artista hasta dar con ella la Plaza de Armas, "por el Palacio de Segundo Cabo, junto a su novio Paul Boukadakis y su amiga, la actriz Claudia Alvariño, Muma"; y se acercó "con temor" a entrevistarla.

"—Ana, buenos días, soy Thalía Fuentes, periodista de Cubadebate. ¿Crees que me pueda responder par de preguntas?", le preguntó, a lo que Ana respondió: "—Disculpe periodista, estoy de vacaciones. Un placer saludarla."

Captura de pantalla de publicación de Cubadebate. Facebook

La reportera, no obstante, escribió una breve crónica donde además de elogiar a la actriz la convertía en un "símbolo patrio". Afirmaba que Ana de Armas era "nuestra Ana de Armas—porque siempre será de Cuba", y que al saber que estaría en El Floridita su "instinto periodístico" pudo "más que la lógica", por lo que se vistió y salió para entrevistarla.

La publicación describe todo el periplo de la reportera devenida en paparazzi para encontrar a De Armas. Dijo que tras ver que no estaba en El Floridita buscó en redes y vio que la joven caminaba por la Plaza de Armas. "Me apuro, porque se me puede escapar", relata.

Fuentes –la imaginamos sudada y aterrillada bajo el intenso calor de Cuba– dijo que iba por "todo Obispo mirando todas las caras, buscando la suya. Llego a la Plaza y observo los tumultos porque no sería ilógico suponer que todos estuvieran pidiéndole fotos a la celebridad del momento, la nominada a los Óscar por su magistral interpretación en Blonde", describe.

Cuando finalmente la vio, se le acercó y la actriz rechazó hacer comentarios para la publicación. La reportera afirma que se quedó "parada, en medio de la calle" y agregó que "Es entendible, está de vacaciones, quiere estar lejos de las cámaras. Hay que respetar su decisión".

Justifica que "Ser una figura pública no puede privarte de la tranquilidad" y desea que de Armas siga "caminando, disfrutando de La Habana, de esa ciudad que es suya, y que la recibe siempre con los brazos abiertos. Ana de Armas es Blonde, es actriz y es cubana", señaló.

Sin embargo, el hipersensible régimen cubano no entendió así la respuesta de la actriz. Desacostumbrado como está a recibir negativas de sus ciudadanos, Cubadebate borró la publicación.

Artículo eliminado por Cubadebate

Ana de Armas llegó a Cuba el miéercoles con su novio, el empresario Paul Boukadakis, según dio a conocer Prensa Latina citando fuentes del Aeropuerto Internacional José Martí.