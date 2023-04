Billetes de dos dólares son más comunes de lo que creemos

Los billetes de dos dólares son más comunes de lo que muchas personas creen, pero algunos tienen un valor económico superior.

Los especialistas en numismática señalan que se pueden encontrar billetes de dos dólares coleccionables que equivalen a cientos de dólares, e incluso algunos del siglo XIX pueden llegar a estar en un rango de 4,500 USD.

El valor de los billetes de dos dólares coleccionables, conocidos como "Tom" porque presenta el retrato de Thomas Jefferson en el frente, varía según el año de la serie, el tipo de distribuidor, el color del sello y el estado de circulación.

¿Cómo identificar billetes de dos dólares valiosos para coleccionar?

El experto en numismática, Douglas Mudd, Director y Curador de American Numismatic Association (ANA) dijo a Telemundo 51 que algunas personas creen que estos billetes son raros porque no los ven con frecuencia.

"En realidad hay más de mil millones en circulación y casi todos valen dos dólares. Sin embargo, hay algunos que pueden valer más dependiendo de su estado, fecha y color de su sello", dijo Mudd.

"Los que tienen un sello rojo o azul, son más raros y pueden valer cientos o más de dólares si están en perfectas condiciones sin dobleces, manchas o rasgaduras", comentó.

"En casi todos los casos, los billetes de dos dólares no tienen mucho valor. Actualmente no se ven, y por eso todos creen que son muy raros, pero no lo son", dijo el experto.

Billete de dos dólares / Wikipedia

¿Dónde encontrar información sobre el valor de un billete de dos dólares antiguo?

Mudd recomendó la participación en convenciones de numismática para conocer más sobre el valor de los billetes. Considera que estos encuentros son espacios ideales de intercambio con expertos en monedas y con vendedores.

Recordó que también hay "sitios webs donde se puede encontrar más información como el sitio web Asociación Americana de Numismática donde existe información sobre comerciantes en el área".

Es imprescindible informarse bien, con expertos certificados, para verificar la autenticidad y condición de cada billete antes de comprar o vender, porque también hay en este mercado muchos estafadores.

Los primeros billetes de dos dólares se imprimieron en 1862, cuando el gobierno federal comenzó a imprimir papel moneda. CNN en Español indica que primero presentaba el retrato de Alexander Hamilton hasta que se cambió a Thomas Jefferson en 1869.

Sin embargo, el billete nunca ganó popularidad debido a la superstición de que era mala suerte, así como a su asociación con actividades controvertidas como el juego y la prostitución.

El Departamento del Tesoro intentó impulsar el uso del billete de dos dólares con un relanzamiento en 1976 que también fracasó porque muchas personas comenzaron a atesorar los billetes y no los usaban.

El "Tom" en la actualidad es uno de los billetes menos populares en Estados Unidos. Muchas personas lo guardan pensando que puede traer también, buena suerte. Si tienes alguno en los bolsillos, no dudes en darle una mirada, quizás la fortuna te sonría.