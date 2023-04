Expresidenta de la UPEC en Matanzas narra abandono desde que dejó el cargo

La expresidenta de la Unión Periodistas de Cuba (UPEC) en Matanzas, Yirmara Torres Hernández, narró el abandono en que la dejaron las instituciones gubernamentales desde que abandonó el cargo.

"Después de 15 años dedicados al trabajo de la UPEC, como organizadora, vicepresidenta y presidenta durante siete, siento que ya no me consideran ni miembro de la UPEC. Es triste, ¿verdad? A lo mejor cualquier día ni me dejan entrar a esa casona de la calle Río cuya reparación capital lideré en momentos muy difíciles, en lo material y en lo personal. No lo dudaría", dijo la periodista este jueves en un extenso texto en Facebook.

Captura de Facebook / Yirmara Torres Hernández

En su relato, que tituló "Amnesias organizacionales", la exfuncionaria, que dejó el cargo hace unos dos meses, siente ya el abandono en que la ha dejado el gobierno luego de tantos años dedicados a su labor.

Captura de Facebook / Yirmara Torres Hernández

Refirió varias historias de periodistas que han sido olvidados hasta en su propio centro de trabajo después de haber laborado ahí más de 40 años y cuando deberían ser tratados con respeto.

Entre esos casos de abandono y "amnesia", incluyó el su difunto esposo Fidel Roche "con sus 26 años dirigiendo el BFI (Banco Financiero Internacional), y que cuando enfermó no valía nada"; el de su papá, "trabajador ejemplar en CIMEX durante 25, y quien también se fue disgustado".

También mencionó lo sucedido con el anterior rector de la Universidad de Matanzas, Miguel Sarraf, "quien también se ha alejado triste del centro que dirigió tantos años con tanta profesionalidad".

"Es triste que quienes han dado su vida por un lugar no sean reconocidos, tenidos en cuenta, reverenciados. Al menos, recordados de vez en cuando o tenidos en cuenta", espetó.

Aunque Yirmara Torres asegura haber estado preparada par ese olvido, asegura que la realidad supera la expectativa y lamento que sucedan estos casos, "precisamente en una sociedad que dice defender al ser humano", porque los valores organizacionales y sociales", "valores humanos", se han perdido.

La exjefa de la UPEC anunció su renuncia en las redes en febrero en un texto de despedida, donde aseguraba que se trata de una decisión pensada, hablada y colegiada con sus compañeros.

En enero, había afirmado que "la Patria está en peligro", que el pueblo cubano "no da más" y que todos quieren irse del país, incluso los ancianos.

Torres Hernández cuestionó entonces a los medios oficiales por mirar "para otro lado" como si no pasara nada, y recalcó que quienes emigran "no dejan de ser patriotas".