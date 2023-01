Periodista cubana Yirmara Torres: "Mi pueblo no da más"

La periodista oficialista cubana Yirmara Torres dice que “la Patria está en peligro” y que el pueblo cubano no da más, lo que asegura que ha desembocado en una fuga en masa, en un país del que todos quieren irse, incluso los ancianos.

Torres, quien es presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en la provincia de Matanzas, reflexionó en un extenso texto publicado en su perfil de Facebook que el futuro en Cuba es cada vez más incierto, y que hay que parar de pensar que lo que no publican los medios oficiales no pasa.

Yirmara Torres afirmó también que quienes abandonan el país “no dejan de ser patriotas", y argumentó quiénes son en su opinión los que no lo son.

“Deja de ser patriota quien calla cuando todo está mal, quien se aprovecha, quien miente; deja de ser patriota quien se acomoda, quien se sirve de la patria en vez de servirle, porque la ‘Patria es ara y no pedestal’”, aseguró citando a José Martí.

"La Cuba donde yo vivo no es la de las reuniones....ni la del noticiero (no imaginan cuánto me duele decir esto porque respeto mucho a quienes hacen ese noticiero, son mis colegas y sé que también están inconformes con lo que hacen)”, dijo también la comunicadora, quien arremetió contra quienes miran para otro lado y no quieren enterarse de lo que está pasando en el país.

(Fuente: Captura de Facebook/Yirmara Torres)

La periodista salió en defensa abiertamente del profesor Fabio Fernández, profesor de La Universidad de La Habana que en una reciente Mesa Redonda dijo que "el patriotismo no es solo resistencia heroica, sino también construcción de futuro" y que se ha perdido el orgullo de ser cubano.

Las palabras de Fabio fueron “matizadas” en directo por el moderador del espacio, Oliver Zamora, quien remitió a la necesidad de estudios científicos para arribar a tales conclusiones, opinión que no comparte Yirmara Torres, quien recuerda que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

“Así vamos, ciegos...Y de paso machucamos a quienes dicen las verdades, mientras todos nuestros hijos se van o se quieren ir... hasta los hijos de nuestros máximos dirigentes”, opinó la periodista, al tiempo que criticó abiertamente a quienes le piden al profesor “rigor científico”.

En el segmento final de su explosiva publicación, en la censuró a quienes no admiten que “estamos de mierda hasta el cuello”, Yirmara Torres dijo que la Patria está en peligro, y que mal irán las cosas mientras algunos sigan creyendo “que todo el que se queda es patriota y antipatriota el que se va".

“Yo creo que mi pueblo no da más y que yo como pueblo, no doy más... Yo tampoco me veo viviendo fuera de Cuba... nunca estuvo en mis planes, pero ahora mismo, no sé cómo carajo seguir sobreviviendo en #Cuba porque el pitcheo está duro... La que tenemos no es la patria que yo quiero... y yo soy muy muy patriota. Pero patriota, no patriotera”, concluyó.