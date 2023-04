Niño de origen cubano encanta al jurado en La Voz Kids España

El niño cubano-español Álvaro Tadeo, enamoró al jurado en La Voz Kids España en las audiciones a ciegas e hizo que se giraran casi de inmediato las silla de las famosas cantantes Aitana y Rosario Flores, para verlo.

Otro miembro del jurado que se quedó con ganas de que Álvaro entrara a su equipo fue Sebastián Yatra, pero había sido bloqueado por Rosario quien confesó a su colega las razones de la silenciosa decisión: "Lo siento. ¡Me ha encantado!", le dijo entre risas.

Álvaro tiene 13 años, vive en Tenerife y confiesa que se siente "mitad canario y mitad cubano", aunque "un poquito más cubano que canario".

Es un niño amante del buen vestir. Le gusta andar de traje, elegante, e interpretar música de diversos géneros, sobre todo baladas, boleros, salsa y merengue.

"Creo que voy a sorprender a los coaches con mi estilo porque no es algo muy usual aquí en La Voz Kids y espero que les guste bastante mi actuación. Yo soy un antiguo, solo canto música antigua", comentó.

Tiene una relación muy especial con su abuela. Disfruta cantarle canciones de cuando ella era joven y en La Voz aparece cantando en la sala de su casa "Lágrimas Negras" acompañado por la anciana al piano.

Álvaro ya tenía experiencia de participación en otros concursos de canto en la televisión española. Hace dos años fue viral una interpretación que hizo de la canción "Como una ola", en el show Idol Kids. En el jurado estaba Isabel Pantoja quien se mostró conmovida y no pudo evitar romper en llanto al recordar a otra gran intérprete de la música Rocío Jurado.

Este sábado el cubano hizo gala de toda su elegancia en las audiciones a ciegas de La Voz Kids, cantando "The way you look tonight", un tema de Frank Sinatra. En el público estaba su familia. La actuación fue tan emotiva que algunos testigos no pudieron aguantar las lágrimas.

Finalmente Álvaro eligió unirse al equipo de Aitana pero cantó con Rosario "Te quiero, te quiero", una canción del compositor catalán Augusto Algueró, primer marido de Carmen Sevilla, para quien fue creada esta obra musical que luego interpretarían grandes artistas como Nino Bravo, Diego el Cigala y ahora este joven cubano.