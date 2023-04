Srta Dayana operada de urgencia a causa de embarazo ectópico

La cantante cubana Señorita Dayana fue operada de emergencia en el Hospital Jackson West a causa de un embarazo ectópico, según informó la artista en sus redes sociales.

La intérprete de "Amor y guerra" contó a sus seguidores de Facebook que el pasado viernes un fuerte dolor le provocó un desmayo y debió ser trasladada de urgencia al hospital donde fue diagnosticada con un embarazo ectópico y sometida a una cirugía.

"El pasado viernes me desperté en la mañana con un dolor tremendo. Dolor que en principio pensé era algo intestinal, pero fue poniéndose peor, hasta que de tanto dolor me dio un black out y me quedé desmayada en la cama", dijo.

"Mi novio llamó al 911 y terminé en urgencias, donde me diagnosticaron un embarazo ectópico, el cual me provocó una hemorragia interna. Por lo que recibí una cirugía de emergencia (una laparoscopia). Pasamos un muy mal momento, el cual no le deseo a nadie", escribió la cantante.

Según contó, sus condiciones al llegar al hospital eran críticas: tenía baja la presión arterial y había perdido mucha sangre por una hemorragia, por lo cual tuvo que recibir una transfusión antes de y durante la cirugía.

"Pero gracias a Dios y a todo el equipo del Hospital Jackson West, doctores y enfermeros que me han estado asistiendo, ya voy recuperándome bastante bien. Gracias a todos los que me enviaron sus buenos deseos y estuvieron en oración por mí", agregó a su post.

De igual forma se disculpó con su público de Houston, donde tenía previsto un concierto a Gente de Zona, Osmani García, L Kimii, y otros, este sábado 29 de abril.

La Srta Dayana, que no deja de cautivar a su público con las constantes fotos junto a su pequeña Victoria que roba los corazones de su audiencia, recibió miles de comentarios donde le deseaban una pronta recuperación.