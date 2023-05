Luz en el cielo tras lanzamiento de SpaceX sorprende a residentes de Miami

El lanzamiento desde Cabo Cañaveral de un cohete Falcon 9 Heavy perteneciente a la compañía SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, sorprendió en la noche de este domingo a residentes de Miami.

Lo que parecía una gigantesca bola de fuego o meteorito surcando los cielos de Florida no era otra cosa que una nueva misión espacial de SpaceX, que lanzó su potente cohete para poner en órbita satélites de las compañías de telecomunicaciones ViaSat, Astranis y Gravity Space.

El lanzamiento, que había sido aplazado en tres ocasiones, tomó por sorpresa a varios residentes de Miami que compartieron las imágenes por redes sociales.

Sin embargo, más acostumbrados a este tipo de eventos, otros decidieron compartir las imágenes con bromas acerca de extraterrestres, apocalipsis y demás ocurrencias por el estilo.

“Los alienígenas han vuelto. Ocurriendo ahora en Miami. A los alienígenas que se quieran mudar aquí: ¡Voy a necesitar el Primer Mes, el Último Mes y el Depósito de Seguridad! PD: no se permiten mascotas (no verificamos antecedentes, lo que haya sucedido en los otros planetas no importa aquí) Aparte de eso, bienvenidos a Miami”, dijo el perfil de Instagram lifestyle_miami.

Varios usuarios contestaron a la publicación, que compartió un video con las asombrosas imágenes de una estela de luz surcando el firmamento, en cuyo extremo se divisaba una extraña forma abriéndose paso en la oscuridad.

“Miami, el lugar de moda”; “Todo el mundo se está mudando a Miami”; “¡Tengo un piso de alquiler en Edgewater! Amigable con los alienígenas (Aliens friendly)”; “Nah, se están yendo. El alquiler es DEMASIADO”, bromearon algunos de ellos en los comentarios.

A mediados de abril, el nuevo cohete de SpaceX explotó pocos minutos después de salir de la plataforma de lanzamiento y cayó en el Golfo de México.

El Starship, de 120 metros y sin tripulación, salió del sur de Texas, cerca de la frontera con México, pero muy pronto empezó a dar vueltas y a los cuatro minutos explotó.

Este domingo, desde la plataforma 39a del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), se abrió la ventana para el lanzamiento del Falcon 9 Heavy a las 19.26 (01.26 GMT). El lanzamiento se efectuó una hora después.

El viernes pasado, cuando faltaban solo 59 segundos para el despegue, SpaceX decidió abortar el lanzamiento por causas no informadas.

A finales de febrero, el lanzamiento desde Florida de un cohete Falcon 9 para poner en órbita 21 satélites Starlink dejó una estela luminosa que pudo ser avistada por cubanos residentes en el occidente del país, que algunos atribuyeron a posibles objetos volantes no identificados (OVNIS).