Así se vio la “luna rosa” desde Miami: ¿Qué es la microluna de abril y por qué no es realmente rosa?

La luna llena de abril, popularmente conocida como la luna rosa, sorprendió a los observadores del cielo este fin de semana con un espectáculo astronómico que, pese a su nombre, no tuvo tonalidades rosadas.

Vista desde Miami y otras partes del hemisferio norte y sur, esta luna llena fue una microluna, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra.

El sitio de Instagram Only in Dade compartió espectaculares imágenes del fenómeno captadas en el condado de Miami Dade.

¿Qué es una microluna?

Según explicó a CNN el científico planetario de la NASA, Dr. Noah Petro, la órbita de la Luna no es perfectamente circular, sino elíptica, lo que significa que hay momentos en los que está más lejos de nuestro planeta, en un punto llamado apogeo. Cuando la luna llena coincide con este punto, se percibe más pequeña y tenue desde la Tierra.

La microluna de abril fue la primera de tres que ocurrirán en 2025. Petro, líder del equipo científico de la misión Artemis III de la NASA, señaló que estas lunas pueden parecer hasta un 14 % más pequeñas y un 30 % más tenues que las superlunas. Aunque la diferencia es difícil de notar a simple vista, las fotografías permiten apreciar mejor el contraste.

Este tipo de luna llena alcanza su punto máximo cuando está aproximadamente 49,000 kilómetros más lejos que la superluna más grande del año, prevista para noviembre.

¿Por qué se llama “luna rosa”?

A pesar de su nombre, la luna no cambia de color. El término “luna rosa” proviene del florecimiento del Phlox subulata, una flor silvestre de tono rosado que cubre el este y centro de Estados Unidos durante esta época del año. La denominación proviene de las tradiciones de The Old Farmer's Almanac y se relaciona con la llegada de la primavera.

También culturas indígenas norteamericanas asignaron nombres primaverales a esta luna: los tlingit la llamaron la luna del brote de plantas, los cherokee la luna de las flores y los apaches, la luna de las hojas grandes.

Además, esta luna llena tiene relevancia religiosa: en el calendario cristiano, la llamada luna pascual es la primera luna llena del equinoccio de primavera o después, y determina la fecha de la Pascua.

¿Cuándo y cómo observarla?

La microluna alcanzó su punto máximo el sábado a las 8:22 p.m. (hora del Este de EE. UU.). Para quienes deseen disfrutarla con mayor detalle, la NASA recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica y utilizar binoculares o telescopios.

El Proyecto del Telescopio Virtual, dirigido por el astrofísico Gianluca Masi, transmitió en vivo el ascenso de la luna desde Italia, señalando que esta luna llena fue aproximadamente un 6 % más pequeña que el promedio.

Calendario astronómico de 2025: lunas, meteoros y eclipses

Después de la luna rosa, quedan ocho lunas llenas en el año. Entre las más destacadas están las superlunas de octubre, noviembre y diciembre. A continuación, el calendario lunar restante:

- 12 de mayo: Luna de flores

- 11 de junio: Luna de fresa

- 10 de julio: Luna de ciervo

- 9 de agosto: Luna del esturión

- 7 de septiembre: Luna de maíz

- 6 de octubre: Luna de cosecha

- 5 de noviembre: Luna del castor

- 4 de diciembre: Luna fría

También se esperan importantes lluvias de meteoritos, como las Líridas (21 y 22 de abril) y las Perseidas (12 y 13 de agosto), entre otras.

En cuanto a eclipses, el 7 y 8 de septiembre ocurrirá un eclipse lunar total, visible en Europa, África, Asia, partes de América del Sur, Australia, Alaska y la Antártida. Más adelante, el 21 de septiembre, tendrá lugar un eclipse solar parcial, observable en áreas remotas del Pacífico Sur.