Cantante cubano Divan y su pareja revelan el sexo de su primer bebé

¡Divan y su novia Saily tendrán un varoncito! A pocos meses de haber sorprendido con la noticia de que serán papás por primera vez, el cantante cubano y su novia acaban de compartir en las redes el sexo del bebé que esperan.

En sus perfiles en Instagram subieron un video para hacer partícipes a sus seguidores de la felicidad que sienten en este momento de sus vidas.

“Hicimos este video para revelarles el sexo de nuestro bebé, que a pesar de no ser sorpresa para nosotros fue un momento súper emocionante y especial. Vamos a tener un niño y estamos demasiado felices por eso”, se lee en la publicación.

En las imágenes se ve a ambos muy sonrientes, ella sosteniendo un globo negro con letras en blanco que decía: “¿Niño o niña? Pínchalo y verás”.

Divan fue el encargado de pinchar el globo, y aunque en un principio se le resistió terminó sorprendiéndolo cuando aparecieron por todas partes un montón de papelitos azules.

Al final del video entre risas se les ve a ambos muy emocionados, sin dudas disfrutando de un instante que recordarán siempre.

“Mi cara lo dice todo en esta foto, y eso que sabía, si no llego a saber no me quiero imaginar”, escribió la joven en una de sus historias con una sonrisa que dice más que mil palabras.

Captura Instagram / Saily Francisco

Por estos días la pareja también ha estado disfrutando de unos días de descanso y Saily ha presumido de su pancita en bikini.

Captura Instagram / Saily Francisco

En varios post de Instagram muestra orgullosa cómo va creciendo su vientre, dejando en fotos algunos recuerdos de este embarazo.

Aunque la pareja ha sido muy discreta en redes sociales sobre su relación amorosa, en diciembre pasado celebraron su primer aniversario juntos y en febrero anunciaron que serían papás.