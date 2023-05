Vecinos cierran la calle en protesta en el Paseo del Prado de La Habana

Un grupo de residentes cerraron este martes el icónico Paseo del Prado en La Habana, donde colocaron muebles y tanques de agua a modo de barricada y protestaron haciendo sonar las cazuelas, en medio de una fuerte presencia de uniformados y represores de civil.

“Sí hubo protesta en Prado”, indicó en Facebook el activista cubano Adelth Bonne Gamboa, confirmando una información que en un primer momento circuló por redes sociales en medio de la incredulidad y la sorpresa de muchos usuarios.

Captura de pantalla Facebook / Adelth Bonne Gamboa

Un video compartido en redes sociales mostró a un grupo de vecinos de la zona con sus muebles en la calle y cerrando el paso a los vehículos en el Paseo del Prado. Los manifestantes hicieron sonar sus cacerolas en una protesta de la cual, al momento de redactar esta nota, se desconocen los motivos.

“Esta imagen fue toma en la zona hace apenas 5 minutos, donde ocurrió el cierre de la calle por un grupo de personas, que me dicen son residentes de la misma cuadra, bloqueando una de las calles del famoso paseo del Prado de la Habana con sus pertenencias y sonando calderos”, explicó Bonne Gamboa.

Captura de pantalla Facebook / Adelth Bonne Gamboa

En su publicación, el activista hizo referencia a una “fuerte presencia policial y agentes de la Seguridad del Estado de civil” en la zona, tal y como se puede apreciar en el video del citado medio.

“Resaltar que esto ocurre en una de las zonas más céntrica de la Capital”, señaló Bonne Gamboa, precisando que la protesta tenía lugar en Prado y Virtudes.

Captura de pantalla Facebook / Adelth Bonne Gamboa

Una hora después de su publicación corroborando los hechos, el activista denunció que empezaba a fallar la conexión a internet de su teléfono.

“Hago este post porque siento una mala energía en el ambiente… y presiento que el apagón de internet me cogerá en el camino. Si me pasa hago responsable a la DICTADURA CUBANA… Informar no es un delito”, dijo.

Captura de pantalla Facebook / Adelth Bonne Gamboa

Los cortes de internet forman parte de la estrategia del régimen para silenciar lo antes posible la aparición de focos de protestas en Cuba, como se ha demostrado en múltiples ocasiones tras el estallido social del 11 de julio de 2021.

Uno de los episodios más significativos de esa táctica de la Seguridad del Estado, en contubernio con ETECSA -la empresa estatal controlada por el régimen y monopoliza las comunicaciones en Cuba-, ocurrió en octubre de 2022, cuando cientos de habaneros se lanzaron a las calles para protestar por los apagones y la ineficiencia de las autoridades para solucionar el colapso del sistema eléctrico nacional.

A finales de abril pasado, el sacerdote cubano Alberto Reyes, párroco de Esmeralda, Camagüey, aseguró que otra protesta como la histórica del 11J está a la vuelta de la esquina, porque “la gente está harta”.

Después de casi dos años de las marchas masivas del 11 de julio de 2021, otras de esa magnitud "están a la vuelta de la esquina”, vaticinó a la agencia EFE un conocedor a fondo de la "parroquia Cuba" y lúcido comentarista de la realidad cubana.

Apenas tres días antes, un cartel con la frase "NO AL PCC" amanecía escrito en el edificio de Humboldt 7, en La Habana. La acción fue reivindicada por El Nuevo Directorio (END), un movimiento de acción pacífica contra el régimen cubano que se ha declarado autor de las últimas pintadas que han aparecido en Cuba.

Tras la detención del escritor Jorge Fernández Era a comienzos de abril, la historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández fue incitada por las autoridades del gobierno, el partido y oficiales de la Seguridad del Estado para que no se manifestara pacíficamente en Matanzas.

La participación ciudadana, la alimentación y la salud pública están en el centro del malestar de los cubanos con el gobierno de Miguel Díaz-Canel y movieron la voluntad de cientos de cubanos que en marzo protagonizaron más de 300 protestas en la isla, según el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) en su Informe mensual sobre manifestaciones de protesta en Cuba.

El hambre fue uno de los mayores detonantes de las protestas en ese mes, junto al rechazo de la sociedad civil a participar en las elecciones del pasado 26 de marzo, evidenciado en una campaña por la abstención promovida por activistas cubanos.