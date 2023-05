Mesa Redonda tratará desdolarización de la economía... mundial

El programa oficialista Mesa Redonda tratará este jueves el tema de la desdolarización de la economía mundial, a menos de un mes de que el gobierno aprobara nuevamente los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en cuentas bancarias y los ciudadanos sean cada vez más dependientes de esa divisa tanto en el mercado formal como informal de la isla.

El tema fue anunciado en la sitio oficial del programa de la Televisión Cubana, al que invitaron “prestigiosos analistas” para analizar el uso cada vez mayor “de las monedas locales en el comercio entre países, el fortalecimiento del yuan y su impacto geopolítico”.

Mesa Redonda / Cubadebate

El anuncio dice claramente que el tema a tratar es: “La desdolarización de la economía mundial”, entendiéndose fuera del debate a la economía cubana cada vez más dolarizada, con servicios y productos de primera necesidad que solo se encuentran en las tiendas MLC.

También el tema trasciende porque no hace ni un mes que el gobierno cubano volvió a autorizar los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en cuentas bancarias, a través de la Resolución 63 de 2023 del Banco Central de Cuba (BCC), con fecha 6 de abril de 2023 y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 26, tras derogar deroga la Resolución 176 de junio de 2021, que prohibía la aceptación del dólar estadounidense en efectivo por parte de los bancos e instituciones financieras no bancarias.

Para justificar la medida dijeron que el actual escenario económico del país "aconseja dar ese paso", tras haberse superado la pandemia de COVID-19, además de iniciarse la reanimación del turismo, la reanudación de la presencia de visitantes extranjeros y la recuperación paulatina de la actividad productiva y de servicios.

Asimismo, se ampararon en el recurrente argumento de que aun siguen en vigor "las medidas de máxima presión económica” para “entorpecer los flujos financieros externos de Cuba e impedir los depósitos en el exterior de dólares estadounidenses en efectivo".

Además, afirmaron que el mercado cambiario establecido en agosto de 2022 ha creado las condiciones para que se puedan aceptar depósitos en dólares estadounidenses en las instituciones financieras y bancarias, y recibir esa moneda en efectivo a partir de operaciones de canje.

El gobierno cubano también en esa ocasión se mostró optimista respecto a la determinación que echó atrás lo dispuesto hace menos de dos años, “con la confianza de que resultará beneficioso para la actividad económica nacional y para la población, y con la disposición de realizar los ajustes que resulten pertinentes según su comportamiento”.

En junio de 2021, se informó la suspensión temporal de la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares de Estados Unidos.

Esa decisión fue avalada con la Resolución 176/2021 del BCC, emitida el 10 de junio de ese año y publicada por la Gaceta Oficial.

La entonces presidenta del BCC, Marta Sabina Wilson -destituida en febrero último-, aclaró que la medida respondía a las sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que significa un obstáculo para las transacciones financieras a nivel internacional.

Sin embargo, en enero último, el ministro de Economía y Planificación (MEP) de Cuba, Alejandro Gil Fernández, afirmó que el país tiene que avanzar gradualmente en la desdolarización de la economía.

Durante una sesión del Comité Técnico Asesor del MEP, Gil Fernández abordó la cadena de impagos entre actores económicos, y dijo que hacía falta mucha disciplina, exigencia y autoridad para resolverlas.

"Tenemos que recuperar el papel de la moneda nacional, avanzar gradualmente en la desdolarización y esto implica que el peso cubano juegue su papel; para ello, debe haber ordenamiento financiero y disciplina fiscal", señaló.

No obstante, el funcionario en noviembre último admitió que el país no puede prescindir de las tiendas en MLC, que son "una tabla de salvación" imprescindible para desarrollar la industria, mantener un nivel de empleo y brindar un nivel de oferta en pesos cubanos.

El dirigente admitió que el gobierno no puede garantizar una oferta estable de bienes básicos en moneda nacional, que hace falta divisa extranjera para mantener una "determinada" oferta.

"Es una medida de la cual no podemos prescindir en este momento y tenemos que mantenerla, en tanto la economía no logre un nivel de recuperación y no le demos a nuestro peso cubano un verdadero poder de compra. Y eso no va a ocurrir de hoy para mañana", advirtió.

Según Gil Fernández, el mecanismo más práctico para recaudar la divisa extranjera es con una red de venta minorista.

En la jornada de este jueves, el dólar estadounidense (USD) se comercializa ya en 190 pesos (CUP) en el mercado informal de divisas en Cuba, mientras en las casas de cambio (CADECA) estatales se mantiene en 123.60 CUP.