Carlos Otero: "Si sacamos tres borrachos por CDR aquello se va a bolina"

Potestas en Caimanera y Carlos Otero Foto © Redes Sociales - Facebook / Carlos Otero

El burdo intento del régimen cubano de culpar a tres supuestos borrachos de la multitudinaria protesta antigubernamental desatada el sábado por la noche en el municipio guantanamero de Caimanera, ya empieza a ser blanco del choteo insular.

“O sea, que si sacamos tres borrachos por CDR, ¡aquello se va a bolina!”, bromeó en sus redes sociales el humorista y presentador televisivo cubano Carlos Otero.

Captura de pantalla Facebook / Carlos Otero

El atardecer de este sábado sorprendió a las autoridades de Caimanera con una multitudinaria protesta protagonizada por cientos de caimanerenses que se lanzaron a las calles con gritos de “Libertad.”

Videos compartidos en las redes sociales muestran cómo los vecinos de ese municipio limítrofe con la Base Naval de Guantánamo recorrieron las calles de la localidad en protesta por la escasez y los apagones, y con reclamos de “Libertad”.

"En el municipio de Caimanera se produjo una indisciplina en una fiesta pública por personas embriagadas. La población contribuyó a restablecer el orden, desde hace varias horas hay calma en la localidad", dijeron las Fuerzas Armadas en su cuenta de Twitter.

Versiones de este mensaje, en las que achacaron las protestas de la ciudadanía a “tres borrachos” fueron compartidas por perfiles oficialistas de redes y simpatizantes del régimen, evidenciando el grado de preocupación y miedo del régimen a un nuevo estallido que se propague por todo el territorio nacional.

Lázaro Castellanos Matos, miembro del Buró Municipal del Partido de Caimanera, aseguró que la manifestación se inició con tres sujetos que estaban bebidos.

A poco de iniciada la manifestación y cuando las redes se hacían eco de las primeras imágenes que llegaban de la misma, el régimen cubano, en contubernio con la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. –controlada por los militares de GAESA-, cortó el internet en toda la Isla.

“El poder del alcohol en Caimanera provoca que 3 borrachos tumben el Internet en toda Cuba. ¡Está fuerte lo que tomaron!”, bromeó Otero en una publicación que en poco más de una hora ya acumula 444 comentarios.

En uno de ellos, un cubano denunció que “la ambición, las ansias de poder y esa sensación de saber que tienen a un pueblo sometido; los han llevado a perder hasta la vergüenza”, en referencia a la burda explicación ofrecida por las autoridades del régimen.

“No les importa que los repudien, no les importa que no los quieran, no les importa ser impopulares. Sólo les mueve su doctrina arcaica que es, al final, el instrumento para seguir en el poder y seguir sangrando a todo un país al que han destrozado”, añadió.

La burda mentira de "los tres borrachos" fue contestada en parecidos términos por muchos seguidores de CiberCuba en sus redes sociales.

"Con 100 cajas de Ron se jode esto de la Punta de Maisí al Cabo de San Antonio. No, hay rabia y frustración contenida con muchos deseos de cambio. La falacia no se impone a la verdad", dijo uno de nuestros lectores.

"Esos tres borrachos acabaron en Caimanera. Fueron capaces de reunir todo un pueblo a gritar 'Libertad' y decir claramente que tenían hambre. Quitaron el internet y hasta las más mínimas llamadas se caían. Hace faltan más borrachos. Vamos a emborracharnos todos así nos llenamos de valor y damos fin a esta pesadilla", comentó otro.