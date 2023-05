La Diosa orgullosa de Guantánamo: “Está en la calle pidiendo libertad”

La cantante Dianelis Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa de Cuba, se mostró orgullosa de las protestas ocurridas este sábado en el municipio guantanamero de Caimanera y celebró que sus vecinos se lanzaran a la calle “pidiendo libertad”.

“Familia, Guantánamo está en la calle en estos momentos pidiendo Libertad y yo les apoyo”, dijo La Diosa en una directa de redes sociales en la que pidió a “todo el pueblo de Cuba” que compartiera la noticia.

Este sábado al atardecer una multitudinaria protesta se registró en Caimanera, donde cientos de vecinos se lanzaron a las calles con gritos de “Libertad.”

Videos compartidos en las redes sociales muestran cómo lo habitantes de ese municipio limítrofe con la Base Naval de Guantánamo recorrieron las calles de la localidad en protesta por la escasez y los apagones.

En su directa, la artista se refirió a la estrategia del régimen de cortar el internet en Cuba para evitar la difusión de los acontecimientos y pidió a todos los internautas cubanos que compartieran las noticias y pusieran en sus estados que "Guantánamo está en la calle".

“Los cubanos merecen una buena vida, una vida digna, comer bien, ser felices. Los pueblos todos tienen que coger la calle, que no pueden seguir viviendo así”, dijo emocionada La Diosa.

Apelando a la unidad de todos los cubanos en el enfrentamiento a la dictadura, la popular cantante aseguró que "todos juntos van a poder. No es posible seguir viviendo así. Se mantienen firmes, sin miedos, que todo va a estar bien".

"Si les van a dar golpes no se pongan a filmar, vayan para arriba de ellos también. Aprendan de los errores del 11 de julio. Salgan pa’ la calle. Juntos no les van a hacer nada. No tengan miedo", recomendó La Diosa, quien fue una de los cientos de miles de cubanos que protagonizaron las históricas protestas del 11J en Cuba.

Describiendo la crisis estructural que padece el país, la músico se refirió a la falta de alimentos, al deterioro de los servicios públicos y la crisis migratoria que ha llevado a más de 300,000 cubanos a abandonar su país.

"Está bueno ya de gente que tenga que irse del país", dijo la artista, exiliada recientemente junto a su familia en Miami. "Deseo de todo mi corazón que los cubanos puedan alcanzar lo que se merecen", concluyó La Diosa, haciendo votos por un "cambio" que traiga libertad y prosperidad para los cubanos.