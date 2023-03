La Diosa se encuentra en Miami con cubano que estuvo con ella en manifestación del 11J en La Habana

La cantante cubana Dianelis Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, se encontró de casualidad en Miami con un compatriota que estuvo con ella en las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana.

En un video compartido en sus redes, el hombre aseguró que ese día ambos coincidieron en el Malecón, donde ella se subió arriba de una fuente.

"Estabas gritando ahí, y cuando llegaron la gente con los palos y los boinas negras, tú dijiste una frase: 'Nos están rodeando, nos están rodeando'", recordó él.

La Diosa expresó que se alegraba mucho de haberse encontrado con un cubano que la vio el 11 de julio, y señaló que ella ha sido muy atacada en las redes sociales, y que mucha gente la ha cuestionado preguntándole dónde estaba ella ese día.

"¿Tú sabes por qué nadie supo que yo estaba ahí? Porque me vieron nada más los presentes, porque yo no me fui con un celular grabándome. Las personas que estaban ahí son las únicas que me vieron, yo no me fui con un celular para subir en las redes sociales que yo estaba", aclaró ella.

"A mí me atacaron mucha gente, y me dio sentimiento, porque yo sí estaba ahí en la caliente. Todo el que fue para ahí fue a esperar, que te podía pasar cualquier cosa porque eso estaba bastante caliente", recalcó.