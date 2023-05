Niña muere en Guantánamo por supuesta negligencia médica

Una bebé de ocho meses de nacida falleció este domingo en Guantánamo por supuesta negligencia médica, según denuncia trascendida en redes.

“En la tarde de hoy 7/05/2023 fallece en el hospital pediátrico infantil de Guantánamo una niña de ocho meses de nombre Neurys Alenay, original de Caimanera, de un paro respiratorio por falta de medicamentos y negligencia médica” denunció en Facebook el usuario que se identifica como Davisito Turale.

En la publicación también el usuario pregunta “¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que nuestros niños mueran por falta de medicamentos y malas atenciones por parte del personal de salud? Angelito vuela alto y que Dios te reciba y su santo reino. Mi pésame para la familia. R.I.P”.

Captura Facebook/Davisito Turale

También comparte una foto del hospital pediátrico Pedro Agustín Pérez Pérez donde supuestamente falleció la pequeña este domingo, aunque en la publicación no se hace referencia directa a que su muerte ocurrió en esta unidad asistencia de Guantánamo.

Tras la difusión de esta triste denuncia un internauta comentó que “aquí estamos muertos en vida todos, Davi. Esa es la triste realidad. EPD ese angelito”.

“Ay Dios mío, me parte el corazón. Ese angelito no tuvo oportunidad para nada, que Dios la tenga en su santa gloria por los siglos. Me uno al dolor de su padres y familiares de esa bella princesa”, refiere otro comentario.

Otro usuario exige que no quede impune el culpable. “Si no es por el gobierno, será por obra de Dios. Llegue a sus familiares mi más sentido pésame, que Dios te lleve al lugar más lindo que halla en el cielo. Amén”, concluye en su opinión.

No es la primera vez en los últimos meses que trascienden en redes denuncias por fallecimientos de bebés en hospitales cubanos por supuestas negligencias médicas.

A principio de abril, se conoció del fallecimiento de una bebé de 10 meses que presentó dificultad respiratoria en Alquízar, en la provincia de Artemisa, tras esperar casi cinco horas por una ambulancia.

Según confirmó el doctor Lucio Enriquez Nodarse, quien aseguró haber contactado a un colega cercano al caso que prefirió el anonimato, la lactante llegó en horas de la mañana al Hospital Docente Ciro Redondo de Artemisa procedente del Dagame, en el límite de los municipios de Alquízar y Artemisa, pero no hubo ambulancia para trasladarla al hospital pediátrico provincial, afirmó el médico.

"Lactante de 10 meses de edad procedente de Dagame, Alquízar; antecedentes de buena salud (niño sano), comienza con fiebre por la mañana y dificultad para respirar por lo que la familia decide llevarlo en una moto para el hospital de referencia de la zona, Ciro Redondo de Artemisa; es "atendido" en la urgencia haciéndose necesario el traslado para el Pediátrico, pero no había ambulancia, el niño muere en el cuerpo de guardia a las 4 o 5 horas de espera del traslado", explicó en una publicación en Facebook.

Asimismo, en marzo trascendió otra denuncia de un padre cubano por la muerte de su bebé por un paro respiratorio en el Hospital Pediátrico Docente de San Miguel del Padrón, en La Habana, tras varios procedimientos que incluyeron aminofilina inyectada en el cuello.