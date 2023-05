Familiares de manifestantes detenidos en Caimanera denuncian brutal represión y exigen su libertad

Familiares de los cinco jóvenes arrestados por la protesta masiva de este sábado en Caimanera denunciaron la brutal represión a que fueron sometidos y exigieron su liberación.

“Estoy desesperada, me lo tienen desaparecido, al mayor, a Luis Miguel. Me le metieron una patada en la cabeza. No sé si mi hijo está vivo o muerto. Su hermano salió a cuidarlo y le dieron golpes por donde quiera. A mi hija le entraron a galletas”, denunció este domingo Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez, arrestados luego de la represión, según un video difundido por el medio independiente Cubanet.

“Nada, no me han dicho nada, lo único que me dicen es que lo tienen en Operaciones. Están todo golpeados. Ninguno hicieron nada, solo se manifestaron pasivamente. Mi sobrino [] estaba comiendo, un chícharo con gorgojo y un plátano hervido, coño, y salieron porque no aguantaron más”, agregó esta madre en referencia a otro de los detenidos, Rody Álvarez González.

También Caridad Alarcón Martínez, hermana de dos de los detenidos, recalcó que uno de ellos tiene retraso mental.

“No tenía nada que ver con eso, y cuando yo me metí porque le estaban dando una entrada de golpe, me dieron también, soy esposa de un policía. Soy madre de cinco niños y no he tenido apoyo aquí de nadie. A mí me dio un trombo pulmonar, estoy enferma, y así mismo me entraron a golpes”, contó.

Asimismo, Zoralia Matos Paján, madre de Yandris Pelier Matos, relató que su hijo salió a defender al de Victoria, “porque se estaba fajando y fue a cogerlo, y, en el momento en que fue a cogerlo, las boinas negras le cayeron a bastonazos y le partieron la cabeza”.

Matos contó que su hijo ha necesitado desde su nacimiento tratamiento neurológico en La Habana, y que, por más que ha pedido ayuda, el gobierno se ha desatendido de su situación.

“Yo tengo una casa que se me está cayendo, porque no les da la gana de darme materiales”, añadió.

Cuestionadas sobre el principal motivo de la protesta de estos jóvenes, las tres mujeres entrevistadas respondieron al unísono: “el hambre”.

“Tenemos el apoyo del pueblo entero, pero aprovecharon que la gente se apartó y parecían hormigas arriba de esos niños”, dijo Victoria en alusión a la golpiza proporcionada por las fuerzas represivas.

La madre sostuvo que sus hijos “no fueron agresivos, no dieron golpes, no hicieron nada, simplemente manifestaron sus necesidades, la necesidad del hambre”.

“Yo como madre le estoy pidiendo a este pueblo que me ayude. Quiero a mis hijos, que me los tienen incomunicados, no sé de ellos. Hasta cuándo es esto”, concluyó.

En la tarde de este sábado, cientos de habitantes de Caimanera, municipio limítrofe con la Base Naval de Guantánamo, salieron pacíficamente a las calles a protestar por la escasez y los apagones, y a viva voz exigieron “Libertad” frente a las sedes del gobierno y el partido.

La protesta pacífica de los ciudadanos fue violentamente reprimida por efectivos de Brigadas Especiales del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, que arrestó a los cinco jóvenes manifestantes, cuyo paradero se desconoce.

El régimen cubano cortó la conexión a internet en todo el territorio nacional, tras la multitudinaria manifestación en esa oriental localidad por la ineficiente gestión de la crisis por parte del régimen.