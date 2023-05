Denuncian falta de atención médica a presa política en Camagüey

Activistas cubanos denunciaron que a Ienelis Delgado, prisionera política recluida en la cárcel conocida como Granja 5, en Camagüey, no le han ofrecido atención médica a pesar de que se encuentra con escabiosis (sarna).

Según comunicó este lunes en Facebook el exprofesor y periodista José Luis Tan Estrada, luego de una llamada telefónica con Delgado, su enfermedad inició hace al menos 10 días pero los oficiales y médicos de la prisión no la han atendido.

Captura de Facebook / José Luis Tan Estrada

"Ella denuncia que desde hace 10 días se encuentra con escabiosis (sarna) y no ha recibido atención médica. 'El médico no sabe que existo, me dice. No le han permitido lavar su ropa con agua caliente, lo que dificulta que se le cure la escabiosis", contó Tan Estrada.

El joven camagüeyano responsabilizó a la Seguridad del Estado por la integridad física de Delgado y también refirió que le siguen negando asistencia religiosa a pesar de haberla solicitado por escrito.

"Muchas gracias a todos por el apoyo incondicional. Estamos firmes en nuestras convicciones y en la lucha por la libertad de Cuba", expresó Tan Estrada.

Ianelis Delgado presentó a finales de marzo un Habeas Corpus en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey, a favor de la activista Aniette González, detenida desde el 23 de marzo en Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en la provincia, tras tomarse fotos con la bandera cubana.

Captura de Facebook / María Caridad Grau López

González subió las imágenes como parte de la iniciativa #LaBanderaEsDeTodos, retomada por el periodista Héctor Luis Valdés Cocho en apoyo al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.

Captura de Facebook / Marisol Peña Cobas

Delgado, madre de una niña de 7 años, fue detenida el 4 de abril en su vivienda, acusada del delito de desacato y conducida a Villa María Luisa.

Desde su detención arbitraria se declaró el huelga de hambre, de la que desistió, a insistencia de su madre, y posteriormente fue trasladada a la prisión de Granja 5 donde se encuentra pendiente a juicio.

Una allegada a Delgado aseguró que la opositora había manifestado previamente su decisión de plantarse en cada detención por parte de la Seguridad del Estado.