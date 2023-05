Anuel AA besa cojín con foto de Karol G en pleno concierto

Cuando Anuel AA dice que no hablará “más del tema” sus fans insisten en seguir recordándole a Karol G ahí donde va.

Circula por redes sociales un vídeo del bebesito cantando en uno de sus conciertos cuando un fan desde el público le lanza un cojín.

El hecho no tendría nada de relevante si no hubiera estado impresa en una de las dos caras una sexy foto de la Bichota.

Tras unos pocos segundos en que repara en la imagen, Anuel AA se sonríe, le da un beso y le devuelve el cojín al seguidor.

Por el atuendo que lleva, todo parece indicar que el momento tuvo lugar en su concierto en Hidalgo, parte de su gira Leyends Never Die Tour.

La foto de Karol G, por lo que puede verse cuando Anuel devuelve el cojín al público, se trata de un sexy posado de la Bichota en 2021 a bordo de un yate luciendo un colorido bikini.

Días antes, tras haber dedicado a Karol G su nuevo tema “Mejor que yo” y haber borrado ella todas las fotos juntos que quedaban en su perfil de Instagram, Anuel aseguró en un post a sus “bebesitas” que no publicaría nada más del asunto.

“Vi que hay algunas de mis bebesitas preguntándome porque no dedique una canción más romántica. Pero mis reinas, ya yo he dedicado canciones románticas una y otra vez. No se olviden que me rompen el corazón. Las amo!!!!!!! Y ya… Este es el último post que hablo sobre el tema. Las Amo”, escribió.

Atrás parece quedar la sobredimensionada reacción que tuvo cuando era pareja de Yailin y se molestaba al ver en el público a fans con peluca azul, o cuando aseguraba que “las bebesitas ya no conviven, ya no corren aquí” para llamarles chivirikas, en honor a la dominicana.

Mientras, Karol G sigue centrada en su próxima gira Mañana será bonito, cuya preventa comenzó hace unos pocos días y ya ha vendido más del 85 por ciento en 9 shows.

"Mejor que yo" de Anuel AA, Dj Luian, Mambo Kingz arrasa en Youtube

A tan solo cuatro días de estrenado, el nuevo tema del boricua -con polémica dedicatoria a Karol G incluida- no deja de sumar views en Youtube.

Más de 14 millones ya tiene el videoclip de la canción, que es número 1 en tendencia global de música en la plataforma de vídeos por excelencia.