Adiós "bebesitas": Anuel AA dice que llamará "chivirikas" a sus fans en honor a Yailin

Anuel AA y Yailin son una de las parejas del momento que han dejado claro que su relación va muy en serio a pesar del poco tiempo que llevan. Tanto, que incluso ya son marido y mujer.

Y después de sus nupcias, el boricua está decidido a demostrar que solo tiene ojos para su esposa y no quiere que nadie ponga en duda la relación que han construido. Por eso, a partir de ahora, ya no hay cabida para las "bebesitas" en su vida ni sus conciertos, como dejó claro en uno de sus últimos shows.

"Todas esas bebesi...", dijo sin terminar la palabra, dándose cuenta cuenta del error. Y justo después rectificaba: "Todas esas chivirikas. Las bebesitas no, las bebesitas ya no conviven, ya no corren aquí", agregó sobre el escenario. Un momento que tuvo lugar en un de sus shows de su gira por España y que no pasó inadvertido para nadie.

Todo fan del puertorriqueño sabe que "bebesita" es una palabra que utiliza en muchas de sus canciones, pero también es un apodo con el que se identifica a su ex, Karol G. Y aunque su relación ya es cosa del pasado, el reguetonero no quiere que nada ni nadie la recuerde en su presencia por respeto a su actual pareja, y por eso a partir ahora se referirá a sus fans como "chivirikas".

"Chivirika" es una de las canciones más populares de Yailin La Más Viral, y es una palabra que se usa en República Dominicana para referirse a una mujer coqueta a la que le gusta estar rodeada de hombres. Y parece que ahora será un término que le escucharemos mucho a Anuel en sus conciertos y canciones.

Ante este comentado despiste y posterior rectificación de Anuel, los cibernautas no se quedaron callados y dejaron sus opiniones en las diferentes redes sociales, donde encontramos comentarios como:

"Lo traicionó él subconsciente y quiso acomodarle", "Cuando tu ex todavía no te supera y no la puede mencionar", "¡De la abundancia del corazón habla la boca! Y pues lo primero que le vino a su boca fue “bebecitas” y después rectificó", "Tan mal lo tiene Karol que hasta tiene que cambiar una palabra porque lo afecta" o "Qué poco profesional, mientras Karol canta sus canciones sin cambiarle nada y sin problemas. Ya sabemos quien sí superó y quien no".

Y tú, ¿qué opinas de las palabras de Anuel?

