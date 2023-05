Taxista baja precio de pasaje a madre cubana e hija: “Lo hago para agradar a Dios”

Un taxista habanero bajó el precio del pasaje a una madre cubana y su pequeña hija cuando iba camino a la escuela y aseguró que solo lo hacía “para agradar a Dios”, según trascendió en redes.

“Me imaginé que me iba a decir 100 pesos, como casi todos cobran, y cuál fue mi sorpresa; me dice, ‘deme (20 pesos) que la niña va para la escuela’”, contó este miércoles en Facebook la madre, Jayenis Álvarez Algeciras, tras dejar a su hija en la escuela.

Esta madre refirió, además, que no solo el taxista le cobró menos, sino que permitió que su hija viajara al lado de ella para que no viajara incómoda y que cuando le agradeció por su gesto, él le respondió que “no lo hago por agradar a nadie, lo hago para agradar a Dios”.

Captura Facebook/ Jayenis Álvarez Algeciras

También la usuaria compartió una foto del vehículo en el que viajó desde la esquina de Antón Recio y Monte, en Centro Habana, hasta la escuela de su hija, ubicada en 10 de Octubre y Vía Blanca.

“El mundo debe saber que aún existen cubanos de buen corazón. Dios bendiga a ese chófer y a su familia. En estos tiempos es bien difícil encontrar personas así de buen corazón. Por favor compartan, porque debemos denunciar lo malo, pero también debemos enaltecer las buenas acciones de las personas”, concluye la madre cubana en su publicación, quien por este día tuvo una alegría inesperada.

Tras la publicación, un usuario comentó que aunque él no botea, “cuando veo a una señora mayor, me viene a la mente mi mamá, que en paz descanse, le doy botella y se siente agradecida, igual cuando veo a una persona con un niño chiquito pasando trabajo por el transporte, a veces mujer, a veces hombre, no importa, es el niño quien importa. Debemos ser consiente los choferes”.

“Bendiciones, el que obra bien, le va bien, eso es ley de la vida”, apuntó otro de los tantos comentarios que elogiaron la actitud del taxista con la madre cubana.

Otro gesto cívico que llamó la atención de los cubanos sucedió este miércoles, cuando fue muy elogiado en las redes un chófer de rutero que dio prioridad a una madre y a su bebé en La Habana.

“Cuando te dispones en hacer las cosas con amor siempre hay alguien con buenos sentimientos y buenas intenciones, el chófer de la Gacela de la ruta 19 de San Agustín se baja y llama en la parada del Militar en Marianao a una joven que lleva en sus brazos a una bebé pequeña”, contó en Facebook la internauta Mili Gallardo, quien acompañó su post de imágenes del suceso.

“Ojalá que todos los que tengan un medio de transporte recojan en las paradas y así hizo durante todo su viaje ayudar a los demás”, agregó.

El post de esta cubana se volvió viral y fue difundido en varios grupos de Facebook. La actitud del chófer, por su parte, fue celebrada por cientos de internautas.

“Qué bueno que todavía queda gente con consciencia”, comentó una usuaria.

“Ojalá q todos los choferes nos ayudaran así cuando saliéramos con nuestros niños”, pidió una madre cubana.

“Muchas bendiciones para ese chófer, ojalá vea cuánto se agradece lo que hace”, dijo otra internauta.

No obstante, acciones como estas no suelen ser frecuentes ya que muchas veces lo que se viraliza es todo lo contrario, tras la escalada de la crisis económica, política y social que se vive en la isla.

Recién se volvió viral en Internet la denuncia de una madre cubana contra un chófer de rutero insensible que se negó a llevarla a ella y a su pequeña hija al hospital.

Susana Fonseca, miembro del grupo de Facebook "La gente de Alamar", relató la amarga experiencia que vivió el 22 de abril en horas tempranas de la mañana, cuando su hija de solo un año estaba con falta de aire desde el día anterior.

Tras llevarla la noche anterior al policlínico donde le administraron un aerosol e hidrocortisona, esa mañana ella y su esposo decidieron llevarla al hospital, pues no mejoraba.

“Me dirigí a la parada del rutero y al ver la cola inmensa que había y la nena con una crisis de sibilancia, mi esposo y yo fuimos a hablar con el chofer de la gacela y explicarle la situación, a ver si de alguna forma nos podía montar para ir al hospital. Pues el chofer se niega, diciendo que no, que él tenía que llegar vacío a la parada, cuando todas sabemos que hasta vienen con el carro casi lleno en ocasiones”, relató.

“Me molesté muchísimo porque es la vida de una niña que estaba en juego, y viré y le tomé foto al carro y el chofer que estaba tomándose un café me dice que le tomara una a él también, y por supuesto que lo hice”, añadió.

En marzo pasado, también, un chofer de guagua y su ayudante amenazaron a un pasajero en La Habana cuando este reclamó su derecho a que se respetara la parada del parque El Curita.