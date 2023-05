Cubana encuentra huesos sin carne en paquete de pollo: "Es inaudito"

Una cubana denunció que los paquetes de pollo que vende el gobierno tienen piezas que se entregan sin carne, una estafa a la población, en medio de la aguda crisis de alimentos que hay en el país.

En la red social Facebook la usuaria Ana Julia Font Hernández compartió una foto donde se puede ver el paquete de pollo que compró y puso a descongelar. Al separar las piezas descubrió que algunas venían sin carne, solo el hueso del muslo de pollo.

"Se dice y no se cree. Lo he escuchado de otras personas y no lo creía hasta que lo sufrí en carne propia. Mi hija descongeló el paquete de pollo que nos dan por la tienda (...) y miren lo que encontramos: Un regalito de huesos", dijo indignada Font.

La mujer explicó que su núcleo familiar es de ocho personas, pero le dan el "paquete de 8 libras lo mismo que a un núcleo de una persona".

"Esto es inaudito. Por eso estamos como estamos. Nos estamos matando los propios cubanos con los precios y con lo que hacen. Esto no es culpa del bloqueo", aseguró Font.

En los comentarios a su publicación otras personas aseguraron que han pasado por lo mismo, han sido víctimas de estos robos de carne de pollo. Han comprado paquetes congelados y luego han descubierto dentro los huesos sin carne.

La semana pasada una abuela cubana mostró la cantidad de pollo que el Estado le vendió para su nieta por la libreta de abastecimiento en Bauta, provincia de Artemisa. Era tan poco gramaje que calificó aquel trozo de carne como "una vergüenza". De 12 onzas que debieron entregarle para consumir en todo el mes, solo habían 9.5 onzas en el paquete.

Hace pocos días el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) dijo que el pollo de la canasta familiar normada de mayo iniciará su comercialización a partir del día 5 por las provincias centrales. Señalaron que beneficiarían a niños hasta 13 años con 1.5 libras del producto y mayores de 14 años con una libra per cápita.