Gobierno da marcha atrás y anuncia venta de pollo por la libreta a mayores de 14 años

El gobierno cubano anunció para este mes la venta de pollo por la libreta de abastecimiento a los mayores de 14 años, con lo cual da marcha atrás a la medida de no darle más ese alimento a este grupo de población, y sustituirla por picadillo y mortadela.

El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) publicó una escueta nota en la que explica que el pollo de la canasta familiar normada de este mes iniciará su comercialización a partir del viernes 5 por las provincias centrales, específicamente por Camagüey.

"Se beneficiarán niños hasta 13 años con 1.5 libras del producto y mayores de 14 años con una libra per cápita. Se aseguran también las dietas médicas", dice el comunicado.

Sobre el resto de las provincias, el organismo añade que se irán incorporando gradualmente a la distribución, "en correspondencia con la disponibilidad del producto".

La semana pasada, una nota publicada por el portal oficialista Cubadebate reportó las declaraciones de Francisco Silva Herrera, director general de Ventas de Mercancías del MINCIN acerca de las dificultades para asegurar la canasta familiar alimentaria de este mes.

"El pollo para los niños de hasta 13 años y dietas médicas se encuentra en distribución; y para los consumidores mayores de 14 años se distribuyen otros productos cárnicos, como picadillo y mortadela", dijo entonces el directivo.

La noticia cayó como un jarro de agua fría en la población, que si aun recibiendo esa mísera cuota de pollo está agobiada por la escasez de alimentos y los altos precios, al verse privada de ese cuarto de pollo vio empeorar más su situación.

Una de los que mostró su disgusto fue la experiodista Julia Osendi, quien escribió un texto en el que habló de la crisis de alimentos, y lamentó haber perdido su vida "creyendo en esta falacia maquiavélica y atroz".

"Hasta el triste pollo que apenas alcanzaba, estirándolo, para dos comidas, nos lo quitaron. Del famoso 'paquete' que nos venden, bien caro por cierto, ya nos quitaron una botella de aceite de las dos iniciales. Lo mismo con el paquete de perritos. En la carnicería, por la canasta básica, solo venderán los poquitos huevos que no alcanzan para una semana, y ¿picadillo? y mortadela incomibles, asquerosos", detalló en Facebook.

Esta semana, una abuela cubana mostró la porción de pollo que recibió su nieta por la libreta de abastecimiento en el municipio de Bauta, en Artemisa, la cual calificó de "una vergüenza".

"Saquen sus propias conclusiones, ese es el pollo del mes de mi nieta. Una vergüenza. Deberían ser 12 onzas [apenas 9.5]. No puedo más...", apuntó en el perfil de Facebook "Madres cubanas por un mundo mejor" la usuaria L. O. P.

La publicación expone fotos de la ración de pollo, casi en los huesos, para un niño en todo un mes, además del robo en el peso, ya que debían ser 12 onzas y apenas pesó 9.5 en la comprobación que hiciera la usuaria en su pesa.

"Fui [a ver al carnicero] y después de una complicada discusión me lo completó y lo que faltaba de la mortadela, eso después de discutir que era mi pesa y que quién se iba a comer el carapacho... Pero terminé en el policlínico con la presión por las nubes… El mes que viene será igual", comentó molesta la abuela.

Días atrás, la opositora Marisol Peña Cobas mostró en sus redes sociales la ración de pollo que le dan a su hija por la libreta de abastecimiento, una vez al mes.

"Pollo para un mes y no recuerdo si hace dos o tres meses que no lo vendían. Lo venden ahora solo para niños de siete a 13 años. No sé si hacer una sopa gigante y congelarla para que le dure todo un mes a la enana", dijo en un mensaje cargado y dolor a la vez, porque es imposible lograr que esa cantidad de pollo cubra las necesidades de todo un mes.

La mujer recordó que, en medio de la actual crisis de alimentos, tampoco hay fideos para la sopa.

"El fideo, un paquetito cuesta casi 400 pesos. Imposible. ¡Ay Dios! No sé si batirlo (el muslo de pollo) y sacarle la pulpa para luego compartirlo en 30 onzas, una por día", dijo con ironía.