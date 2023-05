Denuncian falta de higiene en hospital materno Diez de Octubre de La Habana

Camillas rotas, sábanas manchadas, material quirúrgico sin protección, así están los salones del Hospital Materno Infantil 10 de Octubre de la Habana, según una denuncia enviada a CiberCuba.

Imágenes enviadas a nuestra redacción por un trabajador del centro muestran el estado de depauperación de la instalación, donde en enero pasado fallecieron 10 recién nacidos debido a un supuesto brote infeccioso y fueron sancionados varios responsables.

"Comparto con usted el estado en que se encuentra los salones de operaciones del hospital Materno Infantil 10 de octubre, en la Habana, donde a finales del 2022 y principios del 2023 murieron varios niños por un brote de infección en la Neonatología. El MINSAP dice investigó las causas pero al final no resolvió nada", denunció la fuente, bajo condición de anonimato.

Afirma que "hoy la situación es mucho más crítica pues el riesgo de que mueran las mujeres también por sepsis es muy alto, teniendo en cuenta que este hospital nacen entre 4.500 y 5.000 niños cada año".

"Así están los salones de operaciones de este hospital y esas condiciones paren y se operan las mujeres", lamentó.

Salones del Hospital Materno de Diez de Octubre. Cortesía para CiberCuba

Tras la publicación de las imágenes por nuestro medio en redes sociales decenas de mujeres comentaron sus experiencias en el centro médico y confirmaron que las condiciones higiénicas del mismo son deprimentes.

"Hace seis meses yo tuve a mi bebé ahí y las condiciones de higiene son repugnantes", dijo una internauta.

"Ahí nació mi hijo hace 10 años. Y ahora que recuerdo, siempre ha estado así. Sólo que ahora nos damos cuenta y lo exponemos en las redes", comentó otra de nuestras lectoras.

Salones del Hospital Materno de Diez de Octubre. Cortesía para CiberCuba

"Los bebés que pasan por ahí y sobreviven son unos guerreros... como mis Jimaguas, que estuvieron dos meses ahí y gracias a Dios lucharon y salieron sanos y fuertes"; "Dios mío, desgraciadamente me toca parir ahí, que Dios tenga misericordia de mí, de mi bebé y de todas las embarazadas que tenemos que pasar por ahí"; comentaron otras pacientes.

"Por eso las mujeres no queremos ni parir ya! No solo por la situación económica sino también por miedo a toda esa situación. Sabes cómo llegas a un lugar así pero no como sales", concluyó una internauta.

En enero, tras la muerte de los 10 recién nacidos en el hospital Ginecoobstétrico de Diez de Octubre, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) informó en un comunicado que el fallecimiento de seis de los neonatos se debió a "la presencia de un brote de infección asociado a la asistencia sanitaria, en la sala de cuidados intensivos neonatales" del hospital y anunció medidas administrativas contra los responsables.

La investigación de una Comisión Nacional creada con tales fines "evidenció que seis de los 10 bebés que fallecieron —dos de ellos después de informado el hecho el pasado 16 de enero— tenían signos de sepsis con hemocultivos positivos a germen Gram negativo, y los demás fallecieron debido a otras causas, provocadas por su delicado estado de salud", señaló la nota.

El pasado 9 de mayo el régimen reconoció la crisis que precariza los servicios de salud pública en Cuba y alegó carencia de ingresos en divisas para solucionarla.

"La carencia de ingresos en divisas nos impide avanzar en la búsqueda de soluciones para las problemáticas más complejas que enfrentamos como país, asociadas a la producción de alimentos, la crisis energética y la adquisición de recursos que garanticen las demandas de salud de nuestra población", explicó el primer ministro Manuel Marrero.