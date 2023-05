Niña de 13 años se salva tras enfrentarse a un tiburón en playa de Florida

Una niña de 13 años salvó su vida luego de enfrentarse este jueves contra un tiburón en Fort Pierce Beach, una playa de Florida.

Ella Reed estaba sentada en aguas poco profundas con su amiga cerca de un embarcadero en Fort Pierce Beach cuando fue atacada por un tiburón que la mordió en el estómago, el brazo, el dedo y la parte superior de la rodilla, según contó a Local 10 News.

Reed explicó a la prensa que de repente sintió un dolor agudo en el costado; al percatarse de que era un escualo, le dio un puñetazo, este se alejó pero arremetió de nuevo contra ella.

"El tiburón en sí era muy fuerte. Eso fue lo que más sentí porque me estaba golpeando el estómago muy fuerte", dijo la joven, que cree haber sido atacada por un tiburón toro de entre 1.5 y 1.8 metros.

De acuerdo con su testimonio, la joven luchó contra el escualo que volvía hacia ella una y otra vez.

"No me dejaba en paz, así que tuve que usar el brazo y la mano, y me dio en el brazo y en el dedo", explicó.

Tras ser abordada de nuevo por el tiburón, Reed llamó inmediatamente a su madre y a su hermano.

La madre afirmó que estaba en estado de shock después de ver al tiburón nadando alrededor de su hija.

"Fue una locura porque estaba cubierta de sangre de pies a cabeza, así que no podía ver lo que pasaba. Temblaba, pero estaba tranquila", expresó la mujer.

La adolescente recibió 19 puntos de sutura después de ser mordida en el estómago, el brazo, el dedo y la parte superior de la rodilla.

"Estaba en estado de shock por todo lo sucedido, así que no sentí dolor porque la adrenalina estaba por las nubes", explicó.

Reed, natural de Florida, aduce que nunca ha tenido miedo al mar y que, incluso después de este encuentro, piensa volver a meterse en el agua.

Los ataques de tiburones suelen ser mortales, y muy pocas personas sobreviven para contar su historia. Tal fue el caso de un adolescente cubano de 17 años víctima del ataque de un escualo mientras pescaba a unos 25 kilómetros de la costa cerca de Majana, en la provincia de Artemisa, pero logró salvar su vida.

Sin embargo, un joven pescador submarino murió por el ataque de un tiburón toro en la zona costera de Puerto Escondido, en la provincia de Mayabeque.

Maro Alejandro Díaz Jiménez falleció en la zona pesquera conocida como Ojo de Tiburón, luego de que el animal le infligiera una herida letal.