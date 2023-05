Becky G responde tras lamentable incidente a su llegada a México: Si yo doy el respeto, al revés también

Becky G habla de la ansiedad tras lamentable incidente vivido a su llegada a México Foto © Instagram / Becky G

Difícilmente podía abrirse paso Becky G entre prensa y paparazzi a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para su actuación de este domingo.

Molestada por los reporteros con sus cámaras y micrófonos o curiosos que estaban en la terminal que les impedían caminar libremente, y entre insistentes e indiscretas preguntas sobre su vida personal, fue recibida en suelo azteca la intérprete de "Mayores".

El episodio, que recuerda un poco el incómodo momento vivido en días recientes por Gerard Piqué a su llegada a Miami, fue replicado en redes y medios de prensa locales, generando indignación a su paso y reabriendo el debate de hasta dónde se llega a veces para captar una imagen o conseguir declaración de un famoso.

"Párate Becky"; "Te vas a casar o no"; "¿Perdonaste la infidelidad de Sebastián" o "¿El público mexicano se merece esto", se escucha decir en los vídeos que circulan por las plataformas virtuales, donde vemos cómo la cantante fue acompañada todo el trayecto hasta el coche por una turba de personas que frenéticamente la perseguía en pro de una foto o una exclusiva, en medio de los intentos de la seguridad por protegerla.

Tras el incidente y las reacciones de algunos que defendían el proceder de la prensa o aseguraban haber sido mal tratados por la seguridad, la joven emitió un vídeo donde respondió, calmada pero enérgicamente, sobre lo que sufrió ese día.

En sus declaraciones primero expresó su deseo de que estuvieran bien todos los que se encontraban ese día.

"Fue un momento muy intenso, de locos, es algo que me impactó de una manera muy fuerte y quiero hablar de eso" dijo la cantante norteamericana de origen mexicano.

"Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen 'yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo'; mira yo también intento hacer el mío y no tiene nada que hacer con drama, con ser chismosa, o hablar de cosas negativas de la vida", añadió la cantante, quien anunció en días pasado su primera gira como cabeza de cartel.

"Por favor, ustedes me conocen. Si hay algo que decir, lo voy a decir; si no hay nada que decir, no lo voy a decir", continuó zanjando toda posible pregunta sobre su vida privada o el curso de su relación con el futbolista Sebastian tras las noticias de infidelidad por parte él.

"Si yo te doy el respeto, por favor, al revés también; esa es la única cosa que pido", dijo directamente.

"Para mí la ansiedad es tan real y cuando me siento tan incómoda y me siento como que no puedo conectar, porque no me siento segura. No quería quedarme callada porque sé que calladita es más bonita, pero no" culminó sus palabras.

Pese al recibimiento nada empañó la actuación de 'la Becky' en la segunda noche del Festival Tecate Emblema 2023, donde deleitó a su público e interpretó algunos de sus más conocidos temas como "Arranca" o "Mamiii", además de rendir tributo a Selena Quintanilla.

En su cuenta en Instagram, donde ha decidido hacer mutis sobre su vida privada luego de todo el huracán mediático desatado tras la deslealtad de Sebastian Lletget - como mismo catalogó el los hechos- continúa promocionando la primera gira de su carrera como cabeza de cartel.