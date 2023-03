Sebastian Lletget reconoce deslealtad a Becky G y le pide perdón: "Te he lastimado y faltado el respeto"

Becky G y Sebastian Lletget anunciaron en diciembre su compromiso después de seis años de relación. Pero el feliz momento que estaban viviendo como pareja se vio empañado unos días atrás cuando una mujer acusó al futbolista de haberle sido infiel a su prometida con ella en España.

Ahora, él ha roto el silencio a través de un comunicado en el que admite la deslealtad y y le pide perdón a la cantante.

Haciendo frente al escándalo, en el comunicado se muestra arrepentido de sus acciones y aclara que fueron 10 minutos de mal juicio que acabaron en un "complot de extorsión".

"Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de mentiras y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona que nunca debo dar por sentado y poner en riesgo", explicó Sebastian Lletget, reconociendo que durante un momento en las últimas semanas traicionó la confianza de la intérprete de "Mayores" y "Sin Pijama".

"Esta acosadora anónima de Internet, que nunca conocí, a diferencia de lo que ella afirma, tenía un objetivo final que no estaba claro. Para mí ha sido un llamado de atención. La alarma más fuerte de mi vida. No puedo seguir huyendo de mis demonios. Sé que cualquier acción realizada que nos puso aquí nunca debería haber ocurrido para empezar", agregó, admitiendo su error.

Para ponerle solución a los problemas de ansiedad, que asegura que sufre, comenzó a ir a terapia "sin mucho entusiasmo". "He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mi que necesitan sanación profunda", dijo sobre sus próximos pasos a seguir.

Este escrito lo acabó con un mensaje para la cantante, que por ahora no se ha pronunciado al respecto de esta controversia.

"Para Becky, has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nadie. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces", concluyó.

Acusaciones de infidelidad

Fue una mujer anónima la que acusó al futbolista de infidelidad a través de una cuenta en Instagram en la que escribió a Becky G para asegurarle que tenía pruebas sobre el engaño. Según contó en varias historias, lo conoció en España y compartió mensajes de chat y audios que serían de Sebastian.

En uno de los audios que compartió, él le habría dicho supuestamente a esta chica: "Entré en pánico y dije 'no puedo estar haciendo esto, estoy en una relación'. Era un momento débil que te mandé un mensaje".

