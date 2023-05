Familiares de joven asesinado en Cienfuegos piden justicia

Familiares de Maikel Yordan Antúnez Pérez, el joven asesinado en Cienfuegos en una discusión durante un juego de dominó, exigen a las autoridades cubanas justicia por esta muerte violenta y sin sentido.

“Te prometo que no habrá sido en vano tu partida. Te voy a extrañar siempre mi carnal. EPD mi hermano”, dijo en Facebook su hermana Rutjayne Antúnez Pérez.

También en esa misma red social una prima hermana de la víctima, Lesyane Torriente, exigió a las autoridades de Cienfuegos justicia y que haga “un buen trabajo” en este caso, porque esta “es la segunda pérdida violenta que sufre mi familia”.

Captura Facebook/Antúnez Pérez Rutjayne

Torriente, además, pidió que la justicia se encargue de Anayanci Gato, esposa del presunto asesino -identificado por la familia como Aslan-, a quien acusó de “estafadora” y “partidaria de juegos de bule en su casa”, además de “ladrona desconsiderada”.

“Esta señora, estafadora, partidaria de juegos de bule en su casa, ladrona desconsiderada, sin palabras, no sé cuántas cosas se le pueden declarar, un vecino de ella frente a su casa fallecido y ella y su familia robando sin escrúpulos, ni respetar el dolor de aquella pobre familia”, comentó la prima de la víctima, y añadió que en Cuba “si no tienes dinero o eres hija o hijo de un máximo representante de las autoridades, no pasa nada”.

Reiteró en su publicación que ella no es “contrarrevolucionaria”, pero el mundo entero debe saber “cómo está la situación en Cuba”.

Captura Facebook/Lesyane Torriente

Contó que su primo hermano “fue asesinado cruelmente por un hijo de p*** llamado Aslan, que no es el primer delito violento que realiza y no pasa nada”.

“Hoy nos tocó la mala suerte de perder, pero para las máximas autoridades de este país puede ser el hijo de cualquiera de ustedes, pero una de las mayores causantes, Anayanci Gato, mujer del asesino (…) está en libertad”, denunció Torriente, quien pidió justicia para todas las personas asesinadas por la inseguridad en el país.

“No tenemos seguridad ni tranquilidad. Pido pena de muerte para estos hijos de puta para terminar con tanta violencia”, subrayó en su denuncia.

“Si existe la justicia, a los máximos representante de nuestro país, nuestro presidente Díaz-Canel exija a las autoridades de mi provincia Cienfuegos que realicen un buen trabajo, esta es la segunda pérdida violenta que sufre mi familia”, reclamó.

Este fin de semana trascendió que una discusión durante un partido de dominó acabó con el asesinato de Antúnez Pérez, quien recibió una cuchillada mortal en la zona del cuello.

Los hechos sucedieron en el barrio de Punta Cotica el pasado 9 de mayo. Varios reportes en redes sociales dieron cuenta de un asesinato ocurrido en esa ciudad, tras el encuentro del cadáver al día siguiente.

La noticia fue confirmada por el perfil de Facebook “Las Cosas de Fernanda”, que informa desde una postura oficialista de sucesos diversos, entre ellos, asuntos criminológicos de los que parece tener conocimiento por fuentes oficiales de la policía u otras autoridades.

Este perfil desmintió que el cadáver hubiese aparecido en la playa, sino que fue encontrado en una casa donde el fallecido se encontraba jugando dominó con unos amigos la noche anterior.

La víctima se encontraba en un “ambiente festivo” en una casa del barrio de Punta Cotica, acompañado de otras personas, escuchando música.

En ese contexto, según “Las Cosas de Fernanda”, Antúnez entabló una discusión con un amigo suyo -identificado en la publicación como Arlan Stuart-. Según la versión de esta fuente, este último cogió un cuchillo y le hirió en el cuello, provocando un corte en una arteria.

“Luego [de] que Arlan asesinara a su amigo, lo dejó en la vivienda. No es real que lo tiró en la playa y se dio a la fuga. Horas después fue capturado por las autoridades en casa de familiares en el reparto Buena Vista”, concluyó.

A finales de abril, el cubano David Alexis González Joseph, quien se desempeñaba como locutor de la emisora guantanamera CMKS, fue asesinado de madrugada en su vivienda, según confirmó a CiberCuba una fuente conocedora del caso.

"Lo apuñalaron y lo degollaron en la madrugada del 26. Fue asesinado para robarle en la casa. Él vivía solo. Ese es mi barrio. Todos los días asaltan a alguien", dijo a nuestro sitio un vecino de la zona.

El crimen ocurrió en la calle Luz Caballero y el 1 sur, muy cerca de la avenida Camilo Cienfuegos y a menos de un kilómetro de una estación de policía, según precisó la fuente, quien calificó de "joven bueno y tranquilo" a la víctima.

La nota institucional, publicada en el perfil Facebook de Radio Guantánamo, no calificó de asesinato lo sucedido y se limitó a lamentar el fallecimiento del comunicador, del que resaltó su carisma y locuacidad.

Días antes, supuestos delincuentes habrían asesinado en la ciudad de Cienfuegos al anciano cubano Juan José Novoa, de 78 años, luego de amarrar a su hijo discapacitado.

Información distribuida en el grupo de Facebook "Molinos por la Libertad" señaló que el hecho ocurrió en la noche del 19 de abril en el centro de la ciudad de Cienfuegos. "Alguien se metió en casa de la víctima y cometió el horrendo crimen", detalló el post, publicado por el administrador del grupo Yamil Cuéllar.

En su publicación, afirmó que "fueron los vecinos quienes encontraron el cuerpo, después de que los despertaran los gritos del hijo de la víctima que sufre trastornos mentales, al cual habían amarrado los perpetradores".

En los últimos meses, las noticias de crímenes y violencia en Cuba siguen la preocupante tendencia al incremento, en un país cuya crisis económica y descomposición política empieza a mostrar señales de caos, descontrol de las autoridades e inseguridad ciudadana.