Asesinan a locutor cubano en Guantánamo

El cubano David Alexis González Joseph, quien se desempeñaba como locutor de la emisora guantanamera CMKS, fue asesinado, según confirmaron en redes sociales colegas y fuentes allegadas a la víctima.

La nota institucional, publicada en el perfil Facebook de Radio Guantánamo, no calificó de asesinato lo sucedido y se limitó a lamentar el fallecimiento del comunicador, del que resaltó su carisma y locuacidad.

“Con un carisma peculiar entraba en los hogares de la familia radial. Deja momentos inolvidables en los programas, Alborada Campesina, Dimensión, Con Acento Propio, Saber es ganar, FM Latina, Noche de Sábado, Diana, Contigo en la Media Noche”, precisó la información oficial, enumerando varios de los programas en los que intervino el locutor fallecido.

(Fuente: Captura de Facebook/Radio Guantánamo)

"Nuestras condolencias a familiares y amistades por tan lamentable pérdida. Hasta siempre David, luz eterna para tu alma, descansa en paz", concluyó el mensaje de recordación, que no ofreció otros detalles sobre las circunstancias de la muerte del locutor cubano.

Sin embargo, numerosos comentarios en la publicación aludieron al carácter violento de la muerte de David Alexis González.

"Descanse en paz, confío en que se haga justicia"; "Nos arrancaron sin piedad al compañero con más grande alma de niño... Justicia severa para quienes nos privan de tu presencia en la programación de CMKS"; escribieron varios usuarios.

"No es un 'fallecimiento', es un asesinato y uno de los más crueles de los tantos que suceden en nuestra tierra, que se llena de violencia cada día más", sentenció un internauta, rectificando el tono de la nota oficial.

(Fuente: Captura en redes sociales)

Varios colegas y personas allegadas al comunicador fallecido manifestaron tristeza por la desaparición física de David Alexis González, definido por quienes lo conocieron como "ocurrente y carismático", "persona maravillosa" y "joven aún y lleno de sueños", sobre cuya muerte al cierre de esta nota no han salido a la luz otros detalles oficiales.

(Fuente: Captura de Facebook/Bessie Brown Correa)

CiberCuba se ha puesto en contacto con fuentes conocedoras del caso, con vistas a recabar mayor información sobre lo ocurrido.

La más oriental de las provincias cubanas no escapa de la creciente ola de violencia en la isla.

A mediados de febrero, el periodista oficialista Miguel Reyes Mendoza -conocido en redes como Miguel Noticias- alertó de una pandilla de jóvenes y adolescentes que estaban sembrando el miedo en la ciudad de Guantánamo, donde asaltaban con piedras y armas blancas a menores al salir de la escuela.

Reyes Mendoza denunció en particular la ola de violencia desatada en las inmediaciones del seminternado Águedo Morales y la secundaria Pedro Pablo Rivera, en la zona sur de la ciudad, que tenía en vilo a la comunidad docente estudiantil.

A comienzos de marzo, una guantanamera denunció en un grupo de Facebook local el incremento de hecho violentos que azota la provincia.

"La violencia que se está viviendo hoy en está provincia es horrible, en los medios se habló de grupos y no de bandas. Yo no sé cuál es la diferencia, pero si sé que estas personas que son adolescentes, menores de edad casi todos, están asaltando, agrediendo, matando sin piedad por cosas materiales (celulares, prendas, etc) en lugares públicos (hospital, escuela, calles públicas) y donde se les ocurra, creando pánico a los niños, los jóvenes, a la población de forma general, y no pasa nada", se quejó.

"¿Qué van a esperar? ¿Qué más tiene que pasar? Somos seres humanos con bastantes problemas en nuestras vidas para tener que vivir con miedo de salir de la casa. no es la primera publicación que se ha hecho hablando de este tema y por gusto. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza de que estas palabras lleguen a las fuentes autorizadas a detener, acabar con estos delincuentes. Y lo peor de todo es que si agredes a uno de ellos puedes acabar en la cárcel por ser menores de edad", lamentó.

En ese momento, numerosas personas se solidarizaron con la denuncia y criticaron la indolencia de los dirigentes y en especial la pasividad de la policía ante el incremento de los delitos y la falta de seguridad de la población.